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С 11 мая пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»

04.05.2019 — Разное | Міёрскія навіны  
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Источник материала: Міёрскія навіны

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С 11 мая пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»  С 11 мая по 1 июня в районе пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». Она направлена на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций с участием детей.

Акция четырёхэтапная. Охватит учебные заведения, дома семейного типа, учреждения здравоохранения, а также места с массовым пребыванием детей. Финал будет приурочен к Международному Дню защиты детей и запланирован в начале июня на Площади Ленина.

Фото для иллюстрации.

Дмитрий ПЛОТНИКОВ,

инспектор группы пропаганды и

взаимодействия с общественностью РОЧС.

 
 
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  С 11 мая по 1 июня в районе пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». Она направлена на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций с...
 
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