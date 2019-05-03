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С 11 мая пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»
04.05.2019 — Разное | Міёрскія навіны
Источник материала: Міёрскія навіны>
С 11 мая по 1 июня в районе пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». Она направлена на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций с участием детей.
Акция четырёхэтапная. Охватит учебные заведения, дома семейного типа, учреждения здравоохранения, а также места с массовым пребыванием детей. Финал будет приурочен к Международному Дню защиты детей и запланирован в начале июня на Площади Ленина.
Фото для иллюстрации.
Дмитрий ПЛОТНИКОВ,
инспектор группы пропаганды и
взаимодействия с общественностью РОЧС.
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С 11 мая по 1 июня в районе пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». Она направлена на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций с...
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