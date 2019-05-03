С 11 мая пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»

Источник материала: Міёрскія навіны

С 11 мая по 1 июня в районе пройдёт республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». Она направлена на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций с участием детей.

Акция четырёхэтапная. Охватит учебные заведения, дома семейного типа, учреждения здравоохранения, а также места с массовым пребыванием детей. Финал будет приурочен к Международному Дню защиты детей и запланирован в начале июня на Площади Ленина.

Фото для иллюстрации.

Дмитрий ПЛОТНИКОВ,

инспектор группы пропаганды и

взаимодействия с общественностью РОЧС.