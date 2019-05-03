«Вот такая «забота» государства о людях, страдающих атеросклерозом»

Источник материала: Аргументы и факты

Хочу рассказать о «заботе» государства о людях, страдающих облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью.

Больным необходимо дважды в год или чаще проходить вазоактивную терапию. До 2011 года таких пациентов лечили стационарно в 4-й клинической больнице Минска. С 2011 года больных стали направлять в отделения гнойной хирургии по месту жительства. Это правило действовало до конца 2018 года.

Затем было принято решение, что пациенты с таким заболеванием, в том числе инвалиды, должны проходить лечение в поликлинике по месту жительства в дневном стационаре. Больные этим недугом не могут пройти без остановки более 50-100 шагов, т. к. появляются сильные боли. А их обязывают являться в поликлинику для лечения! Большинство из них не могут этого сделать физически.

В. Величкович, Минск