Источник материала: Новости Волковыска

Что же такое бешенство? Это неизлечимое вирусное заболевание, которое передается через слюну или кровь зараженных животных и людей. В подавляющем большинстве случаев к заражению приводит укус животного, являющегося разносчиком вируса.

Что среднестатистический житель Беларуси может навскидку сказать о бешенстве? Ну, есть такая болезнь. В связи с ней чаще всего вспоминают бешеных собак. Старшее поколение скорее всего еще обязательно добавит, что в случае укуса такой собаки придется делать 40 уколов в живот и на несколько месяцев забыть об алкоголе. Вот, пожалуй, и всё.

Давайте разберемся, почему такое отношение к этому заболеванию крайне опасно.

Удивительно, но далеко не все знают, что бешенство — болезнь на 100% смертельная. Если вирус тем или иным путем попал в ваш организм, включается «обратный отсчет»: постепенно размножаясь и распространяясь, вирус движется по нервным волокнам к спинному и головному мозгу. Длиться его «путешествие» может от нескольких дней или недель до нескольких месяцев — чем ближе место укуса к голове, тем меньше времени вам отпущено. Все это время вы будете чувствовать себя совершенно нормально, но если позволить вирусу добраться до своей цели — вы обречены. Когда это произойдет, вы еще не будете ощущать симптомов болезни, но уже станете ее разносчиком: вирус появится в выделениях организма. После этого бешенство становится возможно обнаружить путем анализов, но лечить его на такой стадии уже поздно. По мере размножения вируса в головном мозге, начинают проявляться вначале безобидные первые симптомы, в течение нескольких дней перерастающие в стремительно прогрессирующее воспаление мозга и паралич. Исход всегда один — смерть.

Лечение бешенства — это в буквальном смысле гонка со смертью. Болезнь не разовьется только в том случае, если до проникновения вируса в мозг успеть применить антирабическую вакцину и дать ей время подействовать. Эта вакцина представляет собой инактивированный (мертвый) вирус бешенства, который вводят в организм, чтобы «обучить» иммунитет борьбе с активным вирусом. К сожалению, такое «обучение» требует времени на выработку антител, а вирус тем временем продолжает пробираться к вашему мозгу. Считается, что вакцину еще не поздно применить в срок до 14 дней после укуса — но лучше сделать это как можно раньше, желательно в первые же сутки. Если вы своевременно обратились за помощью и вам ввели вакцину, организм сформирует иммунный ответ и уничтожит вирус «на марше». Если же вы промешкали и вирус успел до формирования иммунного ответа проникнуть в мозг — можете присматривать себе место на кладбище. Дальнейшее развитие болезни уже будет не остановить.

Как видите, болезнь эта крайне серьезна — и тем более странно выглядят бытующие в Беларуси мифы на эту тему.

Миф номер 1: бешенство переносят только собаки. Иногда в качестве возможных разносчиков еще называют кошек и (реже) лис.

Печальная реальность такова, что разносчиками бешенства, кроме названных, могут быть многие другие животные (точнее, млекопитающие и некоторые птицы) — еноты, рогатый скот, крысы, летучие мыши, петухи, обезьяны, шакалы, и даже белки или ежи.

Миф номер 2: бешеное животное легко отличить по неадекватному поведению (животное странно двигается, у него течет слюна, оно бросается на людей).

К сожалению, это далеко не всегда справедливо. Инкубационный период бешенства достаточно продолжителен, а слюна носителя инфекции становится заразной за 3-5 дней до проявления первых симптомов. Кроме того, бешенство может протекать в «тихой» форме, а животное при этом часто теряет страх и выходит к людям, внешне не проявляя никаких угрожающих симптомов. Поэтому при укусе любого дикого или просто неизвестного животного (даже если оно выглядело здоровым) единственно правильное действие — как можно скорее, желательно в первые же сутки, обратиться к врачу для введения антирабической вакцины.

Миф номер 3: если ранка от укуса небольшая, достаточно ее просто промыть с мылом и дезинфицировать.

Пожалуй, самое опасное заблуждение. Вирус бешенства, действительно, не переносит контакта с щелочными растворами — но чтобы проникнуть в ткани организма, ему хватит любого повреждения кожного покрова. Не существует способа узнать, успел ли он это сделать до промывки раны.

Миф номер 4: врач обязательно назначит вам 40 болезненных уколов в живот, и ходить на эти уколы придется каждый день.

Это действительно было так, но в прошлом веке. Применяемые в настоящее время антирабические вакцины требуют от 4 до 6 уколов в плечо с интервалом в несколько дней, плюс опционально еще один укол в место укуса.

Кроме того, врач (инфекционист или рабиолог) может принять решение о нецелесообразности вакцинации, исходя из обстоятельств укуса и местной эпидемиологической обстановки (оценивается, что это было за животное, домашнее оно или дикое, где и как все произошло, были ли в данной местности зафиксированы случаи бешенства и так далее).

Миф номер 5: прививка от бешенства имеет множество побочных эффектов и от нее можно даже умереть.

Побочные эффекты у данного типа вакцин действительно есть — это основная причина, по которой от бешенства в большинстве случаев прививаются не профилактически, а только при наличии риска заражения. Эти «побочки» довольно неприятны, но чаще всего не очень продолжительны, и перетерпеть их — не такая уж большая цена за то, чтобы остаться в живых. Умереть от самих прививок нельзя, но вот если после укуса подозрительного животного их не сделать или пропускать повторную вакцинацию — то очень даже можно умереть от бешенства.

Миф номер 6: если поймать или убить укусившее вас животное, то прививки делать не надо, потому что врачи смогут сделать анализ и выяснить, было ли оно больно бешенством.

Это справедливо только наполовину. Если животное поймано и у него не наблюдается признаков бешенства – его могут поместить на карантин, но от вакцинации вас это не избавит. Решение прекратить ее врачи могут принять, только если животное в течение 10 дней не заболеет и не умрет — но тут вас может подстерегать такое западло, как атипичное бешенство. Это когда больное животное живет значительно дольше тех самых 10 дней — и все это время является разносчиком вируса, не проявляя внешних симптомов болезни. Комментарии излишни. Впрочем, следует заметить, что встречается атипичное бешенство по статистике крайне редко — но все же лучше довести начатый курс вакцинации до конца, чем попасть в ту самую статистику и доказывать после на том свете, что произошло трагическое совпадение.

В случае же, когда животное убито на месте или поймано и усыплено — такой анализ возможен через исследование срезов головного мозга, но как долго его будут делать (и будут ли) — очень сильно зависит от того, где все произошло и куда вы обратились за помощью. В большинстве случаев безопаснее немедленно начать курс вакцинации и прекратить его, если бешенство не подтвердится лабораторным исследованием.

Если же укусившее вас животное сбежало — это является однозначным показанием к вакцинации, и оценивать степень риска здесь должен только врач. Конечно, прохождение курса прививок вполне может оказаться перестраховкой — вам ведь неоткуда узнать наверняка, было ли животное заражено бешенством. Но вот если вакцинацию не сделать, а животное таки было носителем вируса — то вам гарантирована мучительная смерть через несколько недель или месяцев.

Миф номер 7: если вас укусило животное, у которого есть прививка от бешенства, вакцинация не требуется.

Это справедливо, но не всегда. Прививка должна быть, во-первых, документально подтверждена (зафиксирована в сертификате прививок), а во-вторых — не должна быть просроченной или поставленной менее чем за месяц до инцидента. Кроме того, даже если по документам все хорошо, но животное ведет себя неадекватно — следует обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.

Миф номер 8: бешенством можно заразиться, если потрогать больное животное, либо если оно вас поцарапало или облизало.

Это не совсем так. Вирус бешенства не способен существовать во внешней среде, поэтому на коже/шерсти животного или на когтях (например, кошачьих) его быть не может. Вот в слюне он отлично себя чувствует — но через неповрежденную кожу проникать не способен. В последнем случае, однако, следует незамедлительно промыть с мылом и дезинфицировать обслюнявленный участок кожи, после чего все-таки обратиться к врачу и предоставить ему решать о необходимости дальнейших действий.

Миф номер 9: во время и после вакцинации от бешенства нельзя употреблять алкоголь, иначе он нейтрализует действие вакцины.

Для заявлений о блокировании алкоголем выработки антител при антирабической вакцинации нет научных оснований. Такая страшилка распространена исключительно в странах бывшего СССР. Что характерно, за пределами бывшего соцлагеря врачи о таких запретах не слышали, и в инструкциях к антирабическим вакцинам отсутствуют какие бы то ни было противопоказания, связанные с алкоголем.

Корнями эта страшилка уходит в прошлый век, когда использовались вакцины предыдущего поколения, которые действительно кололи в живот 30-40 дней подряд. Пропуск очередного укола как в те времена, так и сейчас чреват сведением на нет эффекта от вакцинации, а пьянство — одна из распространенных причин неявки к врачу.

Миф номер 10: Бешенство излечимо. Американцы вылечили заболевшую девочку по Милуокскому протоколу уже после проявления симптомов болезни.

Это очень спорно. Действительно, такой крайне сложный и дорогостоящий (около $800000) способ лечения бешенства на стадии проявления симптомов существует, но во всем мире подтверждено считанное количество случаев его успешного применения. Кроме того, наука до сих пор не может объяснить, чем именно они отличаются от гораздо большего количества случаев, когда лечение по этому протоколу не принесло результатов. Поэтому надеяться на Милуокский протокол не стоит — вероятность успеха там колеблется на уровне 5%. Единственным официально признанным и эффективным способом избежать бешенства в случае риска заражения по-прежнему остается только своевременная вакцинация.

В заключение расскажу поучительную историю. Я живу в Германии, и у нас, как и во многих соседних странах, «местного» бешенства у животных (а соответственно и случаев заражения людей) давно уже нет благодаря усилиям правительства и организаций здравоохранения. Но вот «привозное» иногда просачивается. Последний случай был лет 8 назад: мужчина поступил в больницу с жалобами на высокую температуру, спазмы при глотании и проблемы с координацией движений. В процессе сбора анамнеза он упомянул, что за 3 месяца до начала заболевания вернулся из поездки по Африке. Ему немедленно сделали анализ на бешенство – и результат оказался положительным. Больной потом еще успел рассказать, что его во время поездки укусила собака, но он не придал этому значения и никуда не обращался. Этот мужчина вскоре умер в изолированной палате. А все местные эпидемиологические службы вплоть до минздрава к тому времени уже стояли на ушах — еще бы, первый случай бешенства в стране за черт знает сколько лет… Они проделали титаническую работу, в течение 3 дней разыскав и вакцинировав всех, с кем покойный контактировал после возвращения из той злосчастной поездки.

Не пренебрегайте укусами животных, даже домашних, если они не привиты — особенно в странах, где бешенство распространено. Принять грамотное решение о необходимости вакцинации в каждом конкретном случае может только врач. Пуская это на самотек, вы подвергаете риску свою жизнь и жизни ваших близких.

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