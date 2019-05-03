Пункт регистрации на централизованное тестирование открывается в волковысском колледже

Источник материала: Новости Волковыска

2 мая в ГрГУ имени Янки Купалы стартует регистрация на централизованное тестирование.

Зарегистрироваться можно будет по 1 июня. Пункты регистрации откроются в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы по ул. Октябрьская, 5, на базе Лидского и Волковысского колледжей.

Для регистрации абитуриентам необходимо явиться в пункт регистрации на ЦТ с документом, удостоверяющим личность (паспорт), пройти предварительную регистрацию и получить лицевой счет для совершения платежа с описанием процедуры оплаты. Произвести оплату в ОАО «АСБ Беларусбанк» через систему «Расчет» (ЕРИП), предъявив полученный лицевой счет. Оплата в размере 0,1 базовой величины за один учебный предмет, завершить регистрацию, вернувшись в пункт и получить пропуска на тестирование.

В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности.

Если абитуриент попытается зарегистрироваться для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он будет допущен к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые зарегистрировался.

Подробнее с графиком проведения централизованного тестирования можно ознакомиться здесь .





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