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Фонды более 300 школьных музеев оцифровали в Гродненской области

04.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Фонды более 300 школьных музеев оцифровали в Гродненской области

С экспозициями более 300 музеев школ и других учреждений образования Гродненской области можно познакомится в режиме онлайн

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Оцифровку фондов музеев и разработку виртуальных туров приурочили к юбилейным датам — 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также 75-летию Гродненской области, которое регион отметит в сентябре.

«Большинство музеев историко-краеведческой направленности. В их фондах немало информации, предметов, связанных с этими событиями. На виртуальные экскурсии можно отправиться с нашего интернет-портала», — рассказали в облисполкоме.

Школьники также активно работают над разработкой новых туристических маршрутов и интерактивных карт памятных мест боевой славы, содержащих описание и фотографии изученных объектов. Планируется презентация виртуальных туров по этим местам.

К памятным датам запланированы и другие мероприятия. Например, в сценарий последних звонков в школах планируется включить ретродефиле «Вальс Победы». Активизирована волонтерская работа. Школьники весной приводили в порядок памятники, мемориальные комплексы, места воинских захоронений. Пожилым людям, в том числе ветеранам, оказывается помощь в быту, наведении порядка во дворах и огородах.

https://www.belta.by/

 
 
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