Яны прайшлі дарогамі вайны… Об участнике Великой Отечественной – Семене Михайловиче Вайниловиче

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Об участнике Великой Отечественной войны

Семене Михайловиче Вайниловиче из г.п. Городея

рассказывает его дочь Людмила Семеновна Вайнилович:

— Во время войны мой отец, Семен Михайлович Вайнилович партизанил в Узденском и Копыльском районах, на Полесье. С января 1943 года он — партизан отряда имени Ворошилова бригады Котовского. С января 44-го воевал в партизанском отряде имени Пархоменко бригады им. Калинина. Был помощником комиссара бригады по идеологической работе. Беседовал с партизанами о событиях на фронтах. Также информировал о положении на фронтах население. (Эти обязанности ему вменили, благодаря хорошей подготовке папы — ведь до войны он работал учителем начальной школы).

В 43-м году произошла трагедия: его родителей и соседей, у которых сын тоже был партизаном, по доносу сожгли фашисты. После войны у папы на руках остались двое малолетних детей: младший брат и племянница (дочь сестры), родителей которой расстреляли немцы.

Старший брат был кадровым военным и находился в составе частей Советской Армии то в Германии, то в Австрии, затем — в парадных войсках. Кормил, учил, воспитывал этих детей, а потом и своих троих вместе с верной спутницей жизни — женой Еленой Иосифовной, трудолюбивой, умной и красивой женщиной. Они вместе учительствовали в разных школах Несвижского района.

Помощи ждать было не от кого, так как и Елена Иосифовна рано осталась без родителей. Семен Михайлович, несмотря на все невзгоды и трудности, которые пришлось перенести, не озлобился, а остался добрым, открытым человеком, с хорошим чувством юмора.

Всегда очень любил детей, и они в нем души не чаяли. В Городейской школе-интернате, где долгие годы он был директором, многие дети-сироты, держа его за руку, называли папой. Родные внуки, а их пятеро, в детстве «висели на нем гроздьями», баловались, играли. Чуткость и любовь к людям, доброта и отзывчивость, бескорыстность и чувство юмора всегда помогали отцу находить общий язык и с коллегами, и с учениками.

Семен Михайлович награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. А за мирный труд — значком «Отличник народного образования».

…Родился он в Узденском районе, а на Несвижчине обосновался в далеком 1946 году, когда направили директором школы в Великую Липу.

Фото Светланы ПОЛЬСКОЙ.