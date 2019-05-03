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Ратный труд Самуила Емельянова

04.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Самуил Парфенович Емельянов, уроженец Старых       Дорог, житель Городеи, Великую Отечественную войну  встретил 17-летним юношей. К этому времени закончил 8 классов. Как только началась война, пятеро парней-комсомольцев пошли по дороге на Бобруйск, но их до-гнала немецкая танковая колонна. Пришлось вернуться обратно. Когда подходил к дому, парня схватили немцы и чуть было не расстреляли. Но его отцу удалось объяснить им, что сын еще очень молодой.

Ратный труд Самуила Емельянова

Самуил Парфенович Емельянов

В городе Старые Дороги разместились немецкая военная комендатура, городская и военная управы. Советских людей расстреливали, вешали, сажали в тюрьмы, издевались, как могли. Гоняли на работы в немецкий «военный городок». Однажды Самуил со своим товарищем не вышел на работу в воскресенье, так верзила-эсэсовец так избил резиновой палкой, что ребята еле дошли домой.

В скором времени к ним начали приходить партизаны. Они знали: это люди преданные. Юноша с отцом получали от них задания. Так, отец с единомышленниками подорвал промкомбинат, который работал на немцев. Он так и не был восстановлен до конца войны. Самуил же решил уходить в партизаны. А тут еще в начале декабря 1942 года к ним пришел хороший знакомый отца и сказал, чтобы Емельяновы в эту же ночь ушли в лес, иначе утром их арестуют. 13 декабря 1942 года Самуил, его отец, мать, сестра и бра пришли в партизанский отряд «Народные мстители». Отряд размещался в районе деревни Альбинск.

В первых числах января 1943 года отряд передислоцировался в деревню Осовец Любанского района. В это время его численность возросла до 150 человек. Они разгромили немецкий гарнизон в деревне Таль, что недалеко от Любани. Затем отряд был преобразован в партизанскую бригаду № 100 им. Кирова. Много славных боевых дел было на ее счету. Разгромили гарнизон в деревне Макаричи, что в семи километрах от Старых Дорог, около железнодорожной станции Веркутино. В июле 1943-го уничтожили полицейский участок в деревне Дражно. Были убиты 65 полицаев и комендант-немец. В том же месяце разгромили немецкий гарнизон на железнодорожной станции Фаличи. В этой операции Самуил спас раненого партизана Григория Усеню.

Опасный случай произошел в марте 1943 года, когда партизаны в деревне Рубежи разбили немцев. Но к ним пришло солидное подкрепление из Старых Дорог, и Самуил с товарищем оказались в кольце. Поняли, что их хотят взять живыми. Спасла осушительная канава, которая проходила рядом. Юноши сбросили одежду и по канаве начали уходить, а двое фашистов на лошадях — вслед. Одного Самуил убил, другой развернулся и ускакал прочь.

В течение лета систематически выходили на железную дорогу между станциями Уречье и Старые Дороги. Дорога сильно охранялась, но всё равно только за то лето под откос было пущено 27 поездов с живой силой и техникой, которая направлялась на фронт.

Однажды с командиром взвода Анатолием Гидраховичем они «сняли» немцев-обходчиков на железной дороге, но и сами еле ушли живыми через реку вплавь. В период рельсовой войны в августе-сентябре 1943 года подорвали много рельсов, мостов, дорога была практически разрушена и продолжительное время не работала. Но и  партизан в течение этого времени беспрерывно бомбили немецкие самолеты. Три из них партизанам удалось сбить.

В августе 1943 года  они не дали фашистам забрать хлеб у крестьян. Хлеб стоял в снопах на полях. Немцы большой группой на машинах тянули молотилку для обмолота. Рота заняла оборону у деревни Глядовичи. Перед деревней дорогу заминировали. Первые немцы подорвались, завязался бой. На подмогу подошли другие роты  отряда и другие подразделения бригады. Гнали фрицев по дороге и били их из засад до самых Старых Дорог. Они, убегая, бросили молотилку и несколько машин. К вечеру партизаны возвратились в деревню. Крестьяне уже свезли хлеб с полей в лес.

Осенью 1943 года Красная Армия-освободительница пришла на белорусскую землю. В немецкой обороне образовались «ворота». Много мирного населения ушло через них за линию фронта. С. Емельянов в составе группы партизан сопровождал обоз с продовольствием и стадо скота. Возвращаясь, набрали трофейного оружия и боеприпасов.  Приехали в расположение, а тут немцы начали блокаду партизан. 6 партизанских бригад фашисты оттеснили на болота и окружили. Часто пролетал их самолет и сбрасывал листовки. Сначала в них говорилось: «Партизаны и партизанки, братья и сестры! К вам обращается Русская освободительная армия. Вы окружены! Кольцо окружения непоколебимо! Сдавайтесь! Мы ваши спасители!». Никто не сдавался, ни у кого даже мысли такой не появлялось. А затем самолет сбрасывал листовки другого содержания: «Бандиты! Вы будете уничтожены!». И началась смертельная схватка. У партизан было много раненых, люди болели тифом. Но  отступать  было некуда. Много фашистов полегло на болотах от партизанских пуль, а партизан от гибели спасло то, что по ночам прилетали самолеты с Большой земли и сбрасывали боеприпасы. Утром снова вступали в смертельную схватку с фашистами. Затем стали выходить из окружения мелкими группами. Блокаду немцы сняли в марте 44-го.

В мае 1944 партизанская бригада собралась у деревни Альбинск. С освобожденной территории прилетел генерал для встречи с партизанами. Говорил о событиях на фронтах, а в конце выступления сообщил, что в ближайшее время Красная Армия начнет наступление по всему фронту, стоит задача — помочь регулярным воин-ским частям. Самолетами сюда доставляли патроны, гранаты, мины, продовольствие. В июне партизаны пошли навстречу фронту, остановились недалеко от немецкой линии обороны. Окопались в индивидуальных ячейках на расстоянии вытянутой руки друг от друга. 26 июня всё началось с сильнейшей артподготовки нашей армии. Затем послышалось: «Ура!». Советские войска пошли в наступление. Немцы начали отступать — а тут партизанские мины… Фашисты были окружены, многие убиты.

Радости встречи с войсками Красной Армии не было предела — все обнимались, целовались. Потом с военными на машинах и бронетехнике поехали по партизанской зоне. В деревне Макаричи разгромили немецкий гарнизон и 28 июня вместе с 37-й механизированной бригадой,  которой командовал полковник Куликов, освободили Старые Дороги.

До августа 1944 года Самуил Емельянов находился в истребительном батальоне в Старых Дорогах. Ловили отступающих бродячих солдат немецкой армии и их холуев — изменников родины.

В августе 44-го его призвали в Красную Армию. Войну закончил на II Прибалтийском фронте, участвовал в разгроме Курляндской группировки немецко-фашист-ских войск. Демобилизован  был в марте 1947 года.

Самуил Парфенович за свой ратный труд награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.

…20 лет Самуил Парфенович Емельянов отработал на Городейском сахарном заводе. Был главным  агрономом, заместителем директора. Много лет возглавлял первичную ветеранскую организацию Городейского поселкового Совета депутатов.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.

 


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Самуил Парфенович Емельянов, уроженец Старых       Дорог, житель Городеи, Великую Отечественную войну  встретил 17-летним юношей. К этому времени закончил 8...
 
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