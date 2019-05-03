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В браузере Firefox отключились все расширения

04.05.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В популярном браузере Mozilla Firefox произошел сбой. Многие расширения вдруг перестали работать. Об этом сообщает techcrunch.com.


Фото: engadget

Издание пишет, что ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей. В теории сертификат должен был обновиться неделю назад, но почему-то этого не произошло, уточняет 3DNews.

В комментарии для engadget Кев Нидхэм (Kev Needham), один из руководителей продукта, добавил, что «в настоящее время существует проблема, из-за которой расширения и другие надстройки не работают в Firefox. Мы знаем, в чем проблема, и прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить их работу».

Официального способа восстановления работы расширений пока нет. Проблему можно решить при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly.

 
 
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Ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей.
 
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