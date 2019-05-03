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В браузере Firefox отключились все расширения
Источник материала: Tut.by
В популярном браузере Mozilla Firefox произошел сбой. Многие расширения вдруг перестали работать. Об этом
Издание пишет, что ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей. В теории сертификат должен был обновиться неделю назад, но почему-то этого не произошло,
В комментарии для engadget Кев Нидхэм (Kev Needham), один из руководителей продукта,
Официального способа восстановления работы расширений пока нет. Проблему можно решить при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly.
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Ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей.
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