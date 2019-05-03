В браузере Firefox отключились все расширения

Источник материала: Tut.by

В популярном браузере Mozilla Firefox произошел сбой. Многие расширения вдруг перестали работать. Об этом сообщает techcrunch.com.



Фото: engadget

Издание пишет, что ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей. В теории сертификат должен был обновиться неделю назад, но почему-то этого не произошло, уточняет 3DNews.

В комментарии для engadget Кев Нидхэм (Kev Needham), один из руководителей продукта, добавил , что «в настоящее время существует проблема, из-за которой расширения и другие надстройки не работают в Firefox. Мы знаем, в чем проблема, и прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить их работу».

Официального способа восстановления работы расширений пока нет. Проблему можно решить при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly.