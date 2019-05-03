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«Мешки тягать - это вам не подгузники тяжелым больным менять». Мнение о том, что женский труд чаще сложнее мужского
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе у наших соседей-россиян произошел любопытнейший инцидент. Первый канал хотел позвать на съемку генерального директора компании Blablacar, но неожиданно оказалось (какой сюрприз, кошмар), что это женщина. Ошарашенные работники телеканала немедленно все отменили. Почему такое все еще возможно в 2019-ом году, рассуждает колумнист Анна Петрова.
— Ирина как спикер не подходит, — цитировала представителей телеканала героиня истории
История наделала шороху: ее активно обсуждали во всех соцсетях, о ней написали в СМИ. Замечательно, что такие ситуации привлекают к себе внимание и вызывают все более адекватную реакцию, однако популярным все еще остается мнение — и оно не раз было озвучено в комментариях — что «ну все правильно, им нужно мнение реального эксперта, а не женщины, которая просто сидит и бумажки перекладывает».
Иначе говоря, реальный эксперт — это всегда мужчина. А вы говорите: «Зачем нам феминизм?!».
Равноправие в наших реалиях штука и так довольно абстрактная, потому что существует только на словах. А уж когда дело касается рынка труда, тут и вовсе творится полный беспредел. Начиная с того, что в объявлениях о вакансии, например, запрещено указывать пол соискателя, но на практике это есть — всегда и везде. И чуть ли не каждый полагает, что так и надо, ведь работодатель — царь и бог, он вправе выбирать пол потенциального сотрудника.
Дискриминация женщин на рынке труда — это огромнейшая и актуальнейшая тема. Если женщина слишком молода, велика вероятность, что она уйдет в декретный отпуск. Если дети у женщины уже есть, очевидно, что она не будет вылезать из больничных. Если женщина после декретного отпуска, то она уже потеряла квалификацию. Если дети ее уже выросли, то женщина потеряла «товарный вид» и ей пора на пенсию, потому что все хотят молодых и симпатичных.
Не секрет, что насколько бы сильной в профессиональном плане не была женщина, мужчину выберут просто потому, что он не уйдет в декрет. Есть
Поэтому очевидно, что женщине можно платить меньше. Да и зарплата ей — на помады, ведь основной добытчик — муж. Ну, если мужа нет, пусть пошевелится — и найдет себе нормального мужика.
Например, в одном из издательских домов, при проблемах с финансами и задержкой заработной платы, работодатель прямо говорил, что в первую очередь заплатит мужчинам, потому что «им семью кормить». А еще один работодатель на вопрос «ну когда уже зарплата?» отвечал: «Возьми денег у мужа».
Директор, предприниматель, президент — это всегда солидный мужчина в костюме. Серьезное дело для серьезных людей. Другое дело — нянечки, уборщицы и сиделки, которые ухаживают за тяжелобольными. Тут у нас, женщин, прямо-таки природная склонность проявляется — к физическим нагрузкам и состраданию.
Или вот
Пример, мягко говоря, не совсем удачный, потому что физическая сила ни в коем разе не основополагающий признак. Отдельно взятая женщина, например, окажется сильнее отдельно взятого мужчины. Можно подумать, что вышеназванная работа сиделки, когда лежачего больного нужно поднимать, переворачивать, мыть, переодевать, обрабатывать пролежни — это не тяжелый физический труд. С таким же успехом можно сказать: мешки тягать — это вам не подгузники больному, весом под 100 кг, менять.
И это не говоря о том, что от женщин требуется еще и огромная эмоциональная вовлеченность, которая подразумевается в так называемых «женских» профессиях, например, в садах, школах, медицине, то есть, в работе с детьми и опять же — больными и немощными.
Удивительно, что в то время, когда в цивилизованном мире
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«Мешки тягать - это вам не подгузники тяжелым больным менять». Мнение о том, что женский труд чаще сложнее мужского
На прошлой неделе у наших соседей-россиян произошел любопытнейший инцидент. Первый канал хотел позвать на съемку генерального директора компании Blablacar, но...
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