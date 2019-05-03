Межведомственная комиссия провела мониторинг в Быховском районе

Источник материала: Маяк Преднепровья

Межведомственная комиссия по проблемам пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, созданная при Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, провела мониторинг организации социальной поддержки пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны в Быховском районе. В ее работе участвовали председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могоблисполкома Светлана Тарасенко.





























Специалисты посетили объекты социального обслуживания, образования, лично пообщались с ветеранами. В частности, в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН гостям представили весь комплекс оказываемых социальных услуг. В ходе небольшой экскурсии по учреждению посмотрели музыкальное представление, ознакомились с реализацией творческого и интеллектуального потенциала людей, организацией досуга пожилых и инвалидов.

Высоко оценили члены межведомственной комиссии и организацию лечебно-трудовой деятельности проживающих в ГУСО «Быховский психоневрологический дом-интернат», о чем рассказала его директор Зинаида Прокопович.

Большой интерес вызвало посещение военно-исторического музея 57-й Краснознаменной Смоленской морской ракетоносной авиационной дивизии, расположенного в гимназии. Ребята-экскурсоводы увлеченно рассказали о каждой его экспозиции. Никого не оставило равнодушным и представление волонтерского отряда «Колокольчики добра», подготовленное его участниками.

Лудчицкая высота Героев. Символ мужества и героизма советских воинов-освободителей. В знак глубокой благодарности и памяти к мемориалу возложили цветы. Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Роман Галынский вкратце рассказал гостям об истории Быховщины и боях за ее освобождение в годы Великой Отечественной войны. Эта тема — тема сохранения мира — близка каждому, но, наверное, особенно затронула сердце Ивана Гордейчика. Генерал-майор запаса — ветеран войны в Афганистане, отмеченный боевыми наградами, как никто другой понимает важность сохранения памяти о защитниках Отечества и патриотического воспитания молодежи.

Заканчивая мониторинг, члены комиссии посетили еще один знаковый объект Быховского района — Барколабовский Свято-Вознесенский женский монастырь, где смогли прикоснуться к чудотворной иконе Божией Матери, одному из самых почитаемых образов в Беларуси.

—Быховщина — не просто очень красивый край, — отметил, подводя итоги работы межведомственной комиссии Иван Гордейчик. — Это край очень хороших, неравнодушных людей. Заниматься социальной защитой, поддержкой пожилых людей, инвалидов, со всей душой оказывать им необходимую помощь может только мужественный человек, и в Быховском районе таких очень много. Спасибо всем за работу! Мы увозим с собой самые позитивные впечатления.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.