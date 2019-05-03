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В хозяйствах Быховщины активно ведутся весенне-полевые работы

04.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В хозяйствах Быховщины активно ведутся весенне-полевые работыВ хозяйствах района активно ведутся весенне-полевые работы. К посеву кукурузы приступили еще на прошлой неделе. Всего под эту культуру отведено 8260 гектаров. По состоянию на вчерашний день засеяна почти тысяча гектаров. Наибольшие площади под кукурузу запланированы в ОАО «Обидовичи», филиале «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ». В эти дни наиболее слаженно посев ведется в СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» и в ОАО «Обидовичи».

Для более оперативного и эффективного хода посевных работ буквально на днях хозяйства района приобрели 4 сеялки точного высева. Новая прицепная техника уже задействована на полях ОАО «Володарский», «Быховрайагропромтехснаб», ОАО «Обидовичи», скоро будет работать на полях филиала «Мокрянский».

На днях завершится посев сахарной свеклы, которая уже посеяна на 813 га, или свыше 80% к плану.

Посадку картофеля первым начало ОАО «Следюки». Филиал «Мокрянский» сеет свеклу столовую, морковь, овощной горошек.

Кроме того, продолжается подсев многолетних трав. Ведутся химпрополка озимых зерновых, обработка посевов озимого рапса и сурепицы от вредителей и болезней, а также подкормка этих культур.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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В хозяйствах района активно ведутся весенне-полевые работы. К посеву кукурузы приступили еще на прошлой неделе. Всего под эту культуру отведено
 
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