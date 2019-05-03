Установлен образец и требования к размещению знака о запрете курения

Источник материала: Аргументы и факты

Согласно документу:

знак о запрете курения размещается у входа в помещения, на объекты и (или) территории, где курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака запрещено в соответствии с законодательными актами, либо в границах таких помещений, объектов и (или) территорий;

организации, оказывающие гостиничные и иные услуги, знак о запрете курения размещают в вышеназванных местах и возле места для оформления проживания;

юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно помимо вышеназванных мест размещать знак о запрете курения в помещениях, на объектах и (или) территориях, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо на ином законном основании, где курение в соответствии с законодательными актами запрещено.

Размеры знака о запрете курения должны обеспечивать его видимость, цветографическое изображение знака о запрете курения наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-носителя, в том числе металла, пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона.

Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями «Не курить», «Курить запрещено» и (или) информацией о размере штрафов за курение в запрещенных местах.

Постановление вступает в силу с 27 июля 2019 г.