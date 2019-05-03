Источник материала: Виртуальный Брест

11 мая 2019 года во Дворце Культуры Профсоюзов пройдет XV Международный фестиваль особых театров «Непратаптаны шлях». Тема фестиваля в этом году – «Басни и легенды». В фестивале примут участие театральные коллективы из Беларуси, России, Литвы, Польши и Украины, где актерами являются дети и взрослые люди с ограниченными возможностями.



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Фестиваль проводится ежегодно в Беларуси, Украине и Польше в рамках международной программы театральной реабилитации «Непратаптаны шлях». Организатором фестиваля в г. Бресте традиционно выступает Брестское молодежное общественное объединение «Инвалид и среда».



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65896.php

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Программу фестиваля составят театральные постановки, отобранные оргкомитетом фестиваля. В этом году будет показано 9 спектаклей. Показ спектаклей состоится 11 мая с 11.30 до 13.00 и с 15.30 до 18.30 во Дворце Культуры Профсоюзов. Торжественное награждение коллективов участников и закрытие фестиваля пройдут 12 мая с 14.00 до 15.00. Вход в зал на протяжении двух дней будет свободным.

10-12 мая во время фестиваля пройдет конкурс среди фотолюбителей и профессиональных фотографов «Театр в объективе». Фотографам будет предложено создать фотохронику фестиваля и предоставить на суд жюри свои снимки в 5 номинациях. Через некоторое время после завершения фестиваля состоится открытие выставки по результатам конкурса и награждение авторов лучших фоторабот.