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Цирк на воде, турнир рыбаков, День Победы. Интересные события майских праздников в Витебске
Источник материала: Tut.by
Мы выбрали для вас наиболее яркие события больших майских выходных. Это цирк на воде, соревнования для рыбаков по ловле на фидер. И конечно, гуляния на День Победы.
Цирк на воде
Где: Ледовый дворец (пр. Строителей, 23)
Когда: 5 мая, 18.00
Сколько: 10−40 рублей
Здесь вы познакомитесь с мишками-боцманами, яркими попугаями, забавными обезьянами и другими животными, которые удивят вас своими трюками. Увидите борьбу человека с аллигатором на суше и под водой, а также одну из самых больших змей в мире — тигрового питона. Вместе с артистами цирка попадете на пиратский корабль, обещают организаторы.
Билеты можно купить в Ледовом дворце. Телефон кассы: 8 0212 23-85-36.
«Весенний фидер-2019»
Где: деревня Барвин, Западная Двина
Когда: 8−9 мая
Сколько: взнос с участника — 15 рублей (внести до 5 мая)
Витебский магазин «Двина» приглашает всех любителей фидерной ловли принять участие в весеннем рыболовном турнире. Требуется предварительная регистрация. Подробности — в
Гуляния на День Победы
Где: площадь Победы и другие площадки
Когда: 9 мая, в течение дня
Сколько: вход бесплатный
10.00, площадь Победы — возложение цветов и венков к «Трем штыкам», театрализованный митинг.
10.30−16.00, площадь Победы — концерт, спортивные игры, конкурсы, выставка военной техники, выступление духового оркестра.
10.30−14.00, парк Победителей — концертно-развлекательная программа.
10.30−14.00, сквер на улице Богдана Хмельницкого — демонстрация обмундирования и униформы Красной Армии военных лет.
11.00−15.00, улицы Пушкина, Суворова, сквер Маяковского — концертно-развлекательная программа.
15.00−18.00, площадка возле концертного зала «Витебск» — танцевальная программа с участием духового оркестра.
19.00−23.00, площадь Победы — концерт.
23.00, площадь Победы — салют.
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Мы выбрали для вас наиболее яркие события больших майских выходных.
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