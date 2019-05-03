Цирк на воде, турнир рыбаков, День Победы. Интересные события майских праздников в Витебске

Источник материала: Tut.by

Мы выбрали для вас наиболее яркие события больших майских выходных. Это цирк на воде, соревнования для рыбаков по ловле на фидер. И конечно, гуляния на День Победы.

Цирк на воде



Иллюстративное фото

Где: Ледовый дворец (пр. Строителей, 23)

Когда: 5 мая, 18.00

Сколько: 10−40 рублей

Здесь вы познакомитесь с мишками-боцманами, яркими попугаями, забавными обезьянами и другими животными, которые удивят вас своими трюками. Увидите борьбу человека с аллигатором на суше и под водой, а также одну из самых больших змей в мире — тигрового питона. Вместе с артистами цирка попадете на пиратский корабль, обещают организаторы.

Билеты можно купить в Ледовом дворце. Телефон кассы: 8 0212 23-85-36.

«Весенний фидер-2019»



Фото: vk.com/event181270683

Где: деревня Барвин, Западная Двина

Когда: 8−9 мая

Сколько: взнос с участника — 15 рублей (внести до 5 мая)

Витебский магазин «Двина» приглашает всех любителей фидерной ловли принять участие в весеннем рыболовном турнире. Требуется предварительная регистрация. Подробности — в группе .

Гуляния на День Победы



Фото: Игорь Матвеев

Где: площадь Победы и другие площадки

Когда: 9 мая, в течение дня

Сколько: вход бесплатный

10.00, площадь Победы — возложение цветов и венков к «Трем штыкам», театрализованный митинг.

10.30−16.00, площадь Победы — концерт, спортивные игры, конкурсы, выставка военной техники, выступление духового оркестра.

10.30−14.00, парк Победителей — концертно-развлекательная программа.

10.30−14.00, сквер на улице Богдана Хмельницкого — демонстрация обмундирования и униформы Красной Армии военных лет.

11.00−15.00, улицы Пушкина, Суворова, сквер Маяковского — концертно-развлекательная программа.

15.00−18.00, площадка возле концертного зала «Витебск» — танцевальная программа с участием духового оркестра.

19.00−23.00, площадь Победы — концерт.

23.00, площадь Победы — салют.

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