Немецкая Delta 4×4 предложила «экстремальный» тюнинг Volkswagen Amarok

Источник материала: Tut.by

Специализацией баварского тюнинг-ателье Delta 4×4 является доработка кроссоверов и внедорожников. О Dacia Duster второго поколения, прошедшего через руки умельцев компании, AUTO.TUT.BY уже сообщал , а еще одним свежим проектом Delta 4×4 стал пикап Volkswagen Amarok, подготовленный к вылазкам на тяжелое бездорожье.





В итоге получился «Amarok на все случаи жизни» — именно так на фирме называют свое новое творение. По сравнению с исходным Amarok доработанный пикап на 25 см выше и 20 см шире. Один только «лифт» подвески, получившей внедорожные пружины и амортизаторы Bilstein, позволил увеличить дорожный просвет на 10 см. В комплект доработок входят также внушительные расширители колесных арок и 20-дюймовые диски с внедорожными «зубастыми» шинами (33-дюймовые от Yokohama или 35-дюймовые покрышки Cooper).





Доступны также защитная дуга переднего бампера с дополнительным освещением и несколько блоков светодиодов для установки на крыше. Динамические и прочие характеристики перекроенного пикапа немцы не раскрыли.





Целиком комплект доработок для Amarok оценивается в 11 600 евро, но клиент при этом волен приобрести тюнинг-пакет по частям.