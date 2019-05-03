На майские во Львов? Взгляните, как атмосферно город выглядел 35 лет назад

Источник материала: Tut.by

Одно из популярных направлений белорусов на большие майские выходные — это Львов. Гастрономия, музеи, архитектура, покупки и небольшие цены — вот зачем туда едут люди из Минска и регионов. Но город не всегда был таким, как сегодня. Украинское издательство « Мистецтво » опубликовало фото Львова 35-летней давности. Смотрите, какой была столица Галиччины в 1984 году.



Фото: издательство «Мистецтво»

Это место знают даже те, кто никогда не был во Львове. Сегодня бульвар перед Оперным сегодня наводнен туристами, художниками и разными лавками с сувенирами.



Фото: издательство «Мистецтво»

Но 35 лет назад на этом месте было спокойнее и даже стоял памятник Ленину. Зато можно видеть, сколько пешеходов на тротуаре. Почти как сегодня.

А это улица Коперника, которая ведет в центр. Главное отличие от сегодняшнего дня — отсутствие всяких мелких магазинов и кафе на первых этажах.



Фото: издательство «Мистецтво»

То же самое касается и улицы Городоцкой, которая ведет от железнодорожного вокзала в центр. Но, машин тут много, как и сегодня, и они также едут по трамвайным путям.



Фото: издательство «Мистецтво»

А это памятник Ивану Франко возле университета его имени. Это место осталось неизменным и спустя 35 лет. Разве что недалеко от него раскинулись уличные кафе с недорогими напитками.



Фото: издательство «Мистецтво»

Еще один университет города — Львовская политехника, построенная в стиле социалистического модернизма. Напротив историческое задние. Обратите внимание, что даже в 1984 году вывеска «Пошта» транслитирована на латиницу.



Фото: издательство «Мистецтво»

Но Львов — это не только центр города, но и серые панельные микрорайоны на окраинах. Сейчас это не лучшее зрелище для туристов, а вот 35 лет назад это была новая и приличная застройка.



Фото: издательство «Мистецтво»

Как видим, что-то во Львове заметно поменялось за это время, что-то — нет. Но как и прежде город притягивает множество туристов.



Фото: издательство «Мистецтво»