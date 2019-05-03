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Каменные статуи моаи на острове Пасхи разрушаются из-за наплыва туристов

04.05.2019 13:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Каменные статуи моаи на острове Пасхи, которые ООН объявила объектом всемирного наследия, разрушаются из-за чрезмерного наплыва туристов и их небрежного отношения к памятникам, сообщает портал Refinery29.

"За последние годы число туристов на острове Пасхи выросло в несколько раз. Большие каменные статуи моаи являются самой популярной достопримечательностью, они страдают от слишком большого числа туристов, которые небрежно обращаются с памятниками культурного наследия", - пишет издание.

Как отмечает Refinery29, местные жители не раз видели, как путешественники забирались на статуи, чтобы сделать хорошие фотографии, расковыривали памятники, чтобы оставить свой след или делали вид, что ковыряют в носу одного из каменных идолов.

По словам американского археолога из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джо Энн ван Тилберг, туристы нередко нарушают правила посещения культурных памятников, садясь на могилы и забираясь на статуи. "Я занимаюсь исследованиями острова Пасхи почти 40 лет, но такого неуважительного отношения к истории со стороны путешественников не видела прежде. Эти статуи священны, местные фактически увековечили память о своих предках и отношениях с богами. Создается впечатление, что туристы не заинтересованы в посещении исторических памятников с целью расширить свои знания, получить впечатления. Они не настоящие туристы, эти люди зациклены на селфи фото", - цитирует портал ученого.

Каменные статуи моаи сделаны из спрессованного вулканического пепла. В настоящее время известно более 900 статуй. Считается, что они были изготовлены аборигенами острова между 1250 и 1500 годами. По преданиям, в каменных изваяниях заключена сила предков первого короля острова Пасхи - Хоту Матуа.

 
 
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Каменные статуи моаи на острове Пасхи, которые ООН объявила объектом всемирного наследия, разрушаются из-за чрезмерного наплыва туристов и их небрежного...
 
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