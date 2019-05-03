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Озимым не хватает влаги, ожидаемые дожди могут улучшить ситуацию – агросиноптики

04.05.2019 13:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Озимые зерновые культуры в Беларуси испытывают недостаток влаги, ожидаемые в ближайшие дни дожди могут улучшить ситуацию, сообщили в Беглидромете.

"Исключительно сухая погода в апреле привела к существенному уменьшению запасов почвенной влаги", - говорится в сообщении на сайте центра.

Синоптики напомнили, что у озимых зерновых культур начался рост стебля, идет закладка колоса – это период максимального потребления влаги.

"По результатам проведенного в конце месяца инструментального определения влажности почвы под озимыми зерновыми культурами, на большинстве площадей запасы продуктивной влаги в пахотном слое снизились до удовлетворительных значений, местами запасы продуктивной влаги оказались низкие", - проинформировали в Белгидромете.  В полуметровом слое преимущественно в южной половине страны запасы продуктивной влаги в почве также уменьшились до удовлетворительных значений.

"Недостаток влаги наблюдается под озимым рапсом и многолетними травами, местами в южной части и на западе республики недостаточное увлажнение пахотного горизонта почвы отмечено на полях с яровыми культурами", - констатировали синоптики.

Они отметили, что прошедшие в начале мая кратковременные дожди лишь местами увлажнили верхний слой почвы. По данным визуальных наблюдений верхний слой почвы на большей территории республики по-прежнему слабо увлажнен, в некоторых районах иссушен полностью.

"Ожидаемые в конце текущей недели дожди должны улучшить агрометеорологическую обстановку. Однако из-за неравномерного распределения ожидаемых осадков на части площадей может сохраниться недостаточное  увлажнение почвы", - добавили в Белгидромете.

 
 
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Озимые зерновые культуры в Беларуси испытывают недостаток влаги, ожидаемые в ближайшие дни дожди могут улучшить ситуацию, сообщили в Беглидромете. "Исключительно...
 
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