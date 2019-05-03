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Первый студенческий турнир по финансовой грамотности «ProКАЧАЙ Money» пройдет в Минске в мае

04.05.2019 11:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Студенты из разных ВУЗов Минска будут играть в финансовую настольную игру FLIXA белорусского разработчика Константина Владимирова. FLIXA - это не просто игра, это современный финансовый тренажер, который помогает нам разобраться как работают различные финансовые инструменты и приумножить свои деньги! Помимо основного турнира пройдут подготовительные игры для желающих принять участие в основном турнире.

Первый студенческий турнир по финансовой грамотности «ProКАЧАЙ Money» пройдет в Минске в мае
Ожидаемое кол-во участников 200 чел. Длительность игры 3 часа.

Дата и время проведения основного турнира: 23 мая в 18.00 в пространстве ОК16.

Генеральный партнёр турнира - Белинвест Банк.

 
Теги: Минск
 
 
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Студенты из разных ВУЗов Минска будут играть в финансовую настольную игру FLIXA белорусского разработчика Константина Владимирова. FLIXA - это не просто игра, это...
 
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