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Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США

04.05.2019 11:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США, которая пройдет в начале сентября на минском стадионе "Динамо".

"Мы рассматриваем вариант упрощенного визового режима, будем этот вопрос обсуждать. Это уже стало хорошей традицией для Беларуси", - заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля на пресс-конференции в Минске в субботу.

Матчевая встреча Европа-США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Это мероприятие станет первой матчевой встречеЙ континентов по легкой атлетике с 60-х годов прошлого столетия, когда проводились матчевые встречи СССР-США.

Планируется, что на каждой из дистанций выступят по 4 спортсмена, представляющих Европу и США. Беларусь, как хозяйка турнира, имеет возможность заявить дополнительно еще несколько спортсменов на старты.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США, которая пройдет в начале сентября на минском стадионе...
 
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