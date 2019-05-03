Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США, которая пройдет в начале сентября на минском стадионе "Динамо".

"Мы рассматриваем вариант упрощенного визового режима, будем этот вопрос обсуждать. Это уже стало хорошей традицией для Беларуси", - заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля на пресс-конференции в Минске в субботу.

Матчевая встреча Европа-США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Это мероприятие станет первой матчевой встречеЙ континентов по легкой атлетике с 60-х годов прошлого столетия, когда проводились матчевые встречи СССР-США.

Планируется, что на каждой из дистанций выступят по 4 спортсмена, представляющих Европу и США. Беларусь, как хозяйка турнира, имеет возможность заявить дополнительно еще несколько спортсменов на старты.