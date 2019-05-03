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Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США
Источник материала: Интерфакс
Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США, которая пройдет в начале сентября на минском стадионе "Динамо".
"Мы рассматриваем вариант упрощенного визового режима, будем этот вопрос обсуждать. Это уже стало хорошей традицией для Беларуси", - заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля на пресс-конференции в Минске в субботу.
Матчевая встреча Европа-США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Это мероприятие станет первой матчевой встречеЙ континентов по легкой атлетике с 60-х годов прошлого столетия, когда проводились матчевые встречи СССР-США.
Планируется, что на каждой из дистанций выступят по 4 спортсмена, представляющих Европу и США. Беларусь, как хозяйка турнира, имеет возможность заявить дополнительно еще несколько спортсменов на старты.
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Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США
Беларусь рассмотрит вариант упрощенного визового режима на матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США, которая пройдет в начале сентября на минском стадионе...
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