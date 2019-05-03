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Поставки некачественной нефти из РФ в Беларусь негативно повлияли на всю отрасль нефтехимии – глава "Белнефтехима"

04.05.2019 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Поставки некондиционной нефти из России по нефтепроводу "Дружба" в третьей декаде апреля оказали негативное влияние на всю отрасль белорусской нефтехимии, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, выступая на состоявшемся накануне заседании совета концерна.

"Председатель концерна Андрей Рыбаков, выступая с докладом, отметил, что последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии", - сказано в сообщении концерна "Белнефтехим".

В связи с этим А.Рыбаков подчеркнул актуальность снижения производственных затрат. "Необходимо считать утвержденные мероприятия по снижению затрат на производство продукции минимальным планом по экономии ресурсов, оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью", - сказал он.

В сообщении отмечается, что на заседании совета "обсуждена ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из РФ несоответствующей стандарту нефти".

В "Белнефтехиме" также проинформировали, что на заседании подведены итоги деятельности концерна за первый квартал 2019 года.

В частности, добыча собственной нефти в Беларуси в январе-марте 2019 года составила 416 тыс. тонн, увеличившись на 0,7%.  Переработка поступающей из РФ нефти выросла на 4,5% до 4,6 млн тонн.

Суммарный экспорт товаров предприятий концерна "Белнефтехим" составил $2,1 млрд, экспорт услуг – $75,6 млн.

За первый квартал освоено Br379 млн инвестиций.

Как сообщалось, вечером 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о поставках некондиционной нефти из РФ. В связи с этим Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. Транзит нефти по территории Беларуси также был прекращён.

2 мая днем кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила на границу Беларуси, была начата ее прокачка в сторону Мозырского НПЗ. Восстановление транзита нефти в Европу на уровне 60-65% от средней загрузки ожидается 10-11 мая.

Белорусская сторона оценивала потери от прекращения экспорта нефтепродуктов на уровне $100 млн. Между тем, в концерне подчеркивали, что суммарные издержки от инцидента будут значительно выше и заявляли о намерении потребовать от российской стороны компенсации издержек.

 
 
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Поставки некондиционной нефти из России по нефтепроводу "Дружба" в третьей декаде апреля оказали негативное влияние на всю отрасль белорусской нефтехимии, заявил...
 
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