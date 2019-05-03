Помогая пожилым



Волонтеры Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» – учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 города Смолевичи» – в рамках волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце» приняли участие в благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям!». Главная задача которой – оказание адресной социальной поддержки нуждающимся пожилым людям.

В ходе благотворительного проекта волонтерский отряд «Доброе Сердце» организовал трудовой десант и оказал помощь в решении бытовых вопросов пожилому человеку – жителю города Смолевичи Владимиру Ивановичу Хропу. Ребята потрудились на славу, быстро и слаженно перенесли и сложили дрова.

Нужно отметить, что акция «Мы выбираем помощь пожилым людям!» проводится в нашем районе на протяжении всего года. За все время проведения акции помощь была оказана не одному десятку человек пожилого возраста.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.