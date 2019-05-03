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Фестиваль органной музыки пройдет в Пинске в мае-июле

04.05.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске - культурной столице Беларуси 2019 года - в мае-июле пройдет международный фестиваль органной музыки, посвященный памяти кардинала Казимира Свёнтэка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в секторе культуры горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65906.php

Фестиваль органной музыки пройдет в Пинске в мае-июле

Музыкальный форум будет проводиться под сводами костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Послушать звучание органа пинчане и гости города могут в будние дни и каждые выходные (за исключением 13 июля). Откроется фестиваль 25 мая, завершающий концерт состоится 21 июля. Ожидается, что за это время в Пинске выступят около 30 органистов. Это учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, колледжей, высших учебных заведений, молодые исполнители и признанные мастера органной музыки. В частности, свое участие подтвердили мэтры из России Константин Волостнов, Анастасия Сидельникова и Даниэль Зарецкий.

Главный герой фестиваля - большой исторический орган, построенный в 1836 году. "Он капитально перестроен в 1936 году. От старого органа в нем сохранились только барочный корпус и около 15% труб. В Беларуси это второй по величине исторический орган. Фестиваль пройдет в старинном костеле, в исторических интерьерах, там потрясающие деревянные резные алтари - будет атмосферно", - рассказали организаторы.

В течение почти двух месяцев запланировано более 20 разноформатных концертов. Желающим представится возможность услышать сольные органные композиции, насладиться звучанием органа в сочетании с другими музыкальными инструментами, вокалом, оркестром.

"Фестиваль посвящен памяти кардинала Казимира Свёнтэка. В этом году исполняется 80 лет со дня его рукоположения, и фестиваль будет завершен 21 июля, в день его смерти, исполнением реквиема. Казимир Свёнтэк в 1990-е годы сыграл важную роль в возрождении органной культуры Беларуси. Это в некотором роде благодарность ему", - отметили в исполкоме.

Организаторами фестиваля органной музыки выступают Пинский горисполком, Пинская епархия Римско-католической церкви при спонсорской поддержке.

 
 
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  В Пинске - культурной столице Беларуси 2019 года - в мае-июле пройдет международный фестиваль органной музыки, посвященный памяти кардинала Казимира Свёнтэка,...
 
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