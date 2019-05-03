|
В городском саду Бреста устанавливают красивые лавочки и оригинальные урны
04.05.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Продолжаются работы по благоустройству Городского сада в Бресте на проспекте Машерова.
Как уже сообщалось ранее, предприятия Брестского городского ЖКХ взяли шефство над ещё недавно заброшенной территорией старого водозабора.
Свой подарок к 1000-летию родного города сделает каждое предприятие жилищно-коммунальной сферы областного центра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются работы по благоустройству Городского сада в Бресте на проспекте Машерова. Как уже сообщалось ранее, предприятия Брестского городского ЖКХ взяли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)