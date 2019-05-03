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Музей працягнуў выставу "Брэст - горад Бібліі" да 10 траўня

04.05.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хто не паспеў пабачыць Радзівілаўскую Біблію? 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65903.php

Музей працягнуў выставу "Брэст - горад Бібліі" да 10 траўня

У Вас ёсьць магчымасьць! Музей працягнуў выставу "Брэст - горад Бібліі" да 10 траўня.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65903.php

Музей працягнуў выставу "Брэст - горад Бібліі" да 10 траўня

 
 
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  Хто не паспеў пабачыць Радзівілаўскую Біблію? У Вас ёсьць магчымасьць! Музей працягнуў выставу "Брэст - горад Бібліі" да 10 траўня.
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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