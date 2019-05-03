ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Радуница. Для особого поминовения

04.05.2019 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Панихида — это специальная заупокойная служба, на которой в церковной молитве испрошается прощение грехов умершего человека и упокоение его в Царстве Божием. Служатся такие службы не только в храме, а и на кладбище. Значение такого поминовения для души умершего очень велико, поскольку умирает только тело, а душа вечно жива. Согласно церковному Преданию, на мытарствах, которые проходит душа, она отвечает за все совершенные за жизнь грехи. И именно молитва любящих людей облегчает это прохождение. При этом очень желательно не просто написать записочку с именами поминаемых, но и лично присутствовать на служении. Церковная молитва тогда имеет особую силу, когда она соединяется с личным прошением близкого человека о судьбе умершего.

Важными датами поминовения являются годовщина смерти, даты рождения, именин умершего, а также особые дни поминовения, установленные Церковью. Радуница — один из этих дней.

На кладбищах Глусского района по случаю Радуницы традиционно будут отслужены панихиды. Протоиерей Михаил Лазовский будет служить 5 мая, в воскресенье: Доколь — 13:00, Турино — 14:00, Ольница — 15:00, Дуброва — 16:00, Мыслотино — 17:00; 7 мая, во вторник: Глуск (старое) — 11:30, Хвастовичи — 12:30, Глуск (новое) — 14:00, Балашевичи — 16:00. Протоиерей Николай Глаз отслужит панихиды 5 мая, в воскресенье: Славковичи, Заелица — 15:00; 7 мая, во вторник: Сельцы, Погост — 13:00, Калатичи — 15:30.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Панихида — это специальная заупокойная служба, на которой в церковной молитве испрошается прощение грехов умершего человека и упокоение его в Царстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музей працягнуў выставу "Брэст - горад Бібліі" да 10 траўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки мк официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика