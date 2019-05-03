Радуница. Для особого поминовения

Источник материала: Радзiма

Панихида — это специальная заупокойная служба, на которой в церковной молитве испрошается прощение грехов умершего человека и упокоение его в Царстве Божием. Служатся такие службы не только в храме, а и на кладбище. Значение такого поминовения для души умершего очень велико, поскольку умирает только тело, а душа вечно жива. Согласно церковному Преданию, на мытарствах, которые проходит душа, она отвечает за все совершенные за жизнь грехи. И именно молитва любящих людей облегчает это прохождение. При этом очень желательно не просто написать записочку с именами поминаемых, но и лично присутствовать на служении. Церковная молитва тогда имеет особую силу, когда она соединяется с личным прошением близкого человека о судьбе умершего.

Важными датами поминовения являются годовщина смерти, даты рождения, именин умершего, а также особые дни поминовения, установленные Церковью. Радуница — один из этих дней.

На кладбищах Глусского района по случаю Радуницы традиционно будут отслужены панихиды. Протоиерей Михаил Лазовский будет служить 5 мая, в воскресенье: Доколь — 13:00, Турино — 14:00, Ольница — 15:00, Дуброва — 16:00, Мыслотино — 17:00; 7 мая, во вторник: Глуск (старое) — 11:30, Хвастовичи — 12:30, Глуск (новое) — 14:00, Балашевичи — 16:00. Протоиерей Николай Глаз отслужит панихиды 5 мая, в воскресенье: Славковичи, Заелица — 15:00; 7 мая, во вторник: Сельцы, Погост — 13:00, Калатичи — 15:30.