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Фоторепортаж: В Мстиславле прошёл кросс, посвящённый Дню Победы

04.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня в Мстиславле прошёл традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы. В спортивном состязании приняли участие спортсмены разных возрастов со всего района. Забег стартовал возле Аллеи Славы и проходил в центре города.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 11 мая 2019 года.

 
 
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Сегодня в Мстиславле прошёл традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы. В спортивном состязании приняли участие спортсмены разных возрастов со...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
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