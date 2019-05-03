Фоторепортаж: В Мстиславле прошёл кросс, посвящённый Дню Победы

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня в Мстиславле прошёл традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы. В спортивном состязании приняли участие спортсмены разных возрастов со всего района. Забег стартовал возле Аллеи Славы и проходил в центре города.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 11 мая 2019 года.