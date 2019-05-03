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Фоторепортаж: В Мстиславле прошёл кросс, посвящённый Дню Победы
04.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Сегодня в Мстиславле прошёл традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы. В спортивном состязании приняли участие спортсмены разных возрастов со всего района. Забег стартовал возле Аллеи Славы и проходил в центре города.
Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 11 мая 2019 года.
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Сегодня в Мстиславле прошёл традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы. В спортивном состязании приняли участие спортсмены разных возрастов со...
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