Акция «Контролируем давление — продлеваем жизнь» в мае

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» информирует о проведении акций по профилактике болезней системы кровообращения «Контролируем давление — продлеваем жизнь» в Дзержинском районе в мае 2019 года.
- МТФ д.Курганы 10.05 с 11.00 до 13.00;
- Дом культуры, д.Дворище 13.05 с 10.00 до 13.00;
- УБ п.Энергетиков 14.05 с 9.00 до 13.00;
- ГЛУ «Минский лесхоз», Путчинское лесничество; 15.05 с 9.00 до 12.00;
- контора ОАО «Маяк-78» 15.05 с 10.00 до 13.00;
- ГУО «Станьковская СШ им.М.Казея» 16.05 с 9.00 до 12.00;
- отделение №606 АСБ «Беларусбанк», г.Дзержинск 23.05 с 10.00 до 14.00.