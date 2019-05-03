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Акция «Контролируем давление — продлеваем жизнь» в мае

04.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» информирует о проведении акций по профилактике болезней системы кровообращения «Контролируем давление — продлеваем жизнь» в Дзержинском районе в мае 2019 года.

- МТФ д.Курганы 10.05 с 11.00 до 13.00;

- Дом культуры, д.Дворище 13.05 с 10.00 до 13.00;

- УБ п.Энергетиков 14.05 с 9.00 до 13.00;

- ГЛУ «Минский лесхоз», Путчинское лесничество; 15.05 с 9.00 до 12.00;

- контора ОАО «Маяк-78» 15.05 с 10.00 до 13.00;

- ГУО «Станьковская СШ им.М.Казея» 16.05 с 9.00 до 12.00;

- отделение №606 АСБ «Беларусбанк», г.Дзержинск 23.05 с 10.00 до 14.00.


 
 
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ГУ «Дзержинский РЦГЭ» информирует о проведении акций по профилактике болезней системы кровообращения «Контролируем давление — продлеваем...
 
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