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Зубры перестали быть экзотикой, что теперь с ними делать?

04.05.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В апреле в Минприроды посчитали: в дикой природе в Беларуси живут 1886 зубров. Основное стадо за год увеличилось на 107 телят.

Зубры перестали быть экзотикой, что теперь с ними делать?
Фота: Дмитрий Якубович
Потомки бизонов расплодились, переходят из лесу поближе к людям, колхозным полям, фермам и коровам.

Условно зубры обеспечили себе в Беларуси потенциальное бессмертие (для этого необходимо 1500 особей), но они больше не помещаются в отведенные им территории.  Например, в Гродненском районе, когда 20 лет назад привезли первых животных, планировали, что стадо достигнет 80-90 особей, а сегодня оно выросло до 315 голов. В Осиповическом районе запланированная емкость 160, а живут 454 особи. В конце мая появятся новые телята, им будет ещё теснее…  

Государственные программы создания новых микропопуляций, расселения зубров в заказники и пущи по Беларуси не успевает за естественным приростом. Зубры стали слишком заметными, и оказались среди густонаселенных районов с высоким уровнем земледелия, где почти нет естественных пастбищ, а сельчане не обязаны планировать посевы и сенокосы с учетом новых крупных диких копытных.

Сенокосы выкашивают осенью под ноль, луга – уже давно пашня

…Подросшие озимые на полях возле поселка Озёры в Гродненском районе похожи на декорации к ковбойским фильмам. Вполне реально увидеть ранним утром и на закате, как на ярко-зеленом фоне темной волной выделяется мохнатое стадо. Напугают его гудком автомобиля, и вот уже по широкой дуге резво бежит к опушке, но прятаться среди деревьев не спешит. Здесь обитает одна из крупнейших микропопуляций зубров в Беларуси, стадо более 300 голов.

Юридически принадлежит оно СПК «Озёры. Гродненского района», и нет там ограды, фермы или загона, только подкормочные площадки. Зубры живут свободно.

Зимой основное стадо разделилось на несколько небольших, в среднем, от 10 до 80 голов. В поисках корма и безопасности животные мигрируют за 30-40 километров от Озёр. Это приграничные территории, где множество деревень, дачных товариществ, локальных дорог, съездов, проходят международные трассы на Литву.

Зубры больше не помещаются в отведенные им территории, ищут новые места обитания, не всегда удобные человеку. Особенно, когда активно пасутся на озимых в других хозяйствах.

– Поле возле Казимировки всё истоптано, как будто коров пасвили, а там у нас тритикале: «элита», «богатка», уничтожают потихоньку, – сокрушается агроном соседнего с Озёрами СПК «Прогресс Вертелишки» Александр Зинченко.

За потравленные посевы грозятся выставить штрафы, однако пока санкций ни одно хозяйство, соседнее с СПК «Озёры», не требовало.

СПК «Озёры Гродненского района» – юридический владелец вольных гигантов не может  их контролировать. Кроме того, содержание в дикой природе не стыкуется с обязательными продовольственными планами аграриев.

Например, нет приоритета заниматься специальным планированием посевов и сенокосов, или восстанавливать естественные луга, чтобы в полной мере накормить и защитить разросшееся дикое стадо.

– Мы попробуем специально готовить кормовые поля, но не в ущерб основным планам. Вы же понимаете, задачи в хозяйстве совсем другие, пашню, сенокосы отдать не можем,– рассказал «Зелёному порталу» председатель СПК «Озёры Гродненского района» Александр Шишко.

Не планируют аграрии с учетом естественной миграции животные и безопасные места для посевов. Озимый рапс, озимые зерновые – зубры воспринимают их как естественный корм, а поля от леса часто подходят прямо к обочинам скоростных дорог.

Одно из таких мест: около двух километров дороги возле деревень Стриевка и Табола. Лес подступает с одной стороны, и через асфальт, узким мыском огибает рапсовое поле. За последние полгода в этом районе сбили четырех зубров.

Здесь стоит знак «Дикие животные» и ограничение скорости, поэтому в случае аварии виноват водитель.

 Четыре «нет»… до сих пор не решили, как спасать зубров и других диких животных возле Стриевки    

Подземный переход для животных – стоит почти полмиллиона евро, примерно в такую сумму, по данным РУП «Гродноавтодор» обошлись один гофрированный туннель и сетка на трассе М6, а здесь локальная дорога. Пока переход делать не планируют.  

Сетку, высотой в три метра, зубры, да и лоси, спокойно могут перепрыгнуть. Кроме того, она не будет единой, в этих местах много съездов к дачным участкам, на фермы и так далее. Сетки тоже не будет.  

У предложения установить освещение есть сторонники, но решение не принято. Ведь зубры «медлительны», хотя могут развивать скорость до 40 км. в час.

Остаются еще вопросы согласованных действий между аграриями, учёными, чиновниками минприроды. Хорошо известно, что в округе обитает крупное стадо, а рапс, озимые все равно садят от леса к обочине дороги.

Потратили на корм 10 тысяч евро, заработали на охоте в семь раз больше

Основные расходы на содержание стада зубров – зимняя подкормка. По данным СПК «Озёры» в прошлом году потратили на питание зубров примерно 24 000 рублей, то есть в районе 10 000 евро.

…Идеальное место для «столовой» – небольшое потайное поле среди леса, метрах в 50 от деревянного дома-кормушки в лесу. Собственно, отсюда и началось в прошлом веке разведение зубров в СПК «Озёры». На поле охотничья вышка, горка капустных очисток и перебранных яблок, когда мы там были в феврале, лежала невостребованная.

Подкормочные площадки часто служат местом, куда заманивают животных для отстрела. Европейский зубр в Беларуси, остается краснокнижным животным, но основными способами селекции считается выбраковка и охота. 

В 2018 году в охотхозяйстве СПК «Озёры» реализовали пять охотничьих лицензий, к апрелю 2019 – ещё две. Право получить трофейную голову или рога стоит от 10 до 12 тысяч евро, так что в хозяйстве получили более 70 тысяч евро, практически в семь раз больше чем потратили на зимний корм. 

Родилось в четыре раза больше, чем переселили

В Беларуси более 60 лет создают искусственные микропопуляции зубров.  В 2014 году ученые НАН уточнили возможные новые места обитания этих животных, программа рассчитана до 2020 года.

– В идеале, микропопуляции должны равномерно распространяется по всей стране. Цель, не только «замкнуть» их, но и обеспечить регулярный мониторинг состояния, обмен генетическим материалом. Ведь у нас все зубры – потомки перевезенных из Беловежской пущи, – рассказал заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Адаменко. – В прошлом году в Дятловский район переселили 15 зубров из Озерского СПК и Беловежской пущи. Они прижились и дали потомство. Как перспективный рассматривается Слонимский район.

В стаде СПК Озёры в прошлом году родились 42 телёнка, а для новой, одиннадцатой в Беларуси микропопуляции в Дятловском лесхозе отдали из Озёр 10 взрослых самок и самцов. Даже с учетом передачи животных в Россию, Азербайджан (есть такие примеры), перенаселение в отдельных локациях нарастает быстрее, чем расселение.  А миграционные коридоры зубры устраивают себе сами.

– Европейский зубр – скорее степной вид, ему необходимы луга, открытые пространства, жизнь в лесу, больше вынужденное состояние, в пущи зубров вытесняет человек. Основа рациона, все же, трава и побеги, питаться только ветками, мхом не могут, – рассказал специалист НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси, Павел Велигуров. – Разделение стада, это тоже естественный процесс. Другое дело, что общая численность в микропопуляциях давно превысила оптимальную для этих территорий. (Осиповический, Гродненский районы, прим. Ред), что приводит к чрезмерной нагрузке на экосистему.

 


Сколько зубров и где вольно живут и Беларуси

На текущий момент в Республике Беларусь создано 11 микропопуляций зубра (Беловежская, Борисовско-Березинская, Озеранская, Налибокская, Полесская, Осиповичская, Озерская, Лясковичская, Найдянская, Красноборская, Дятловская) общей численностью 1886 особей, что на 107 особей больше чем в 2017 году, в том числе по отдельным микропопуляциям:

«Беловежская» - 567 особей;

«Борисовско-Березинская» - 19 особей;

«Озеранская» - 59 особей;

«Налибокская» - 85 особей;

«Полесская» - 165 особей;

«Осиповичская» - 456 особей;

«Озерская» - 315 особей;

«Лясковичская» - 21 особей;

«Найдянская» - 24 особей;

«Красноборская» – 155;

«Дятловская» - 20.

Зубр имеет статус «восстанавливаемый вид», включен в Красный список МСОП (международная Красная книга), Красные книги России, Польши, Украины, Литвы. В Республике Беларусь, начиная с 1946 года и по настоящее время, зубр находится под охраной.

Всего в Беларуси в неволе, то есть в вольерах, живут 45 зубров.

Общая цифра  к апрелю 2019 года 1931  В Беларуси самая крупная популяция вольноживущих зубров в мире и вторая по численности после Польши.

Что видно против света?

… Ранним утром зубры в поле по дороге на Поречье смотрится рельефно и немного угрожающе.

– Останавливаться не хочется даже для селфи. Ты едешь, а все до одногов стаде медленно поворачивают голову в твою сторону, каждый день практически их вижу, – рассказывает Ольга, живет она в Гродно, имеет свое производства меда возле поселка Поречье в 30 км. от областного центра.

Фотограф Дмитрий Якубович целый год практически каждый день наблюдал за зубрами из озёрской микропопуляции во время съемки документального фильма: «Интересны они в начале осени, когда начинается период гона. Самцы бодаются, активны. Выгоняют молодых и слабых соперников. В остальное время, это обычные коровы: они пасутся, валяются, днем отдыхают в лесу… им нужны поля, пастбища, а в прошлом году сенокос осенью выкосили под ноль, вот они и расходятся»…

В интернете весной появились десятки фотографий диких зубров из Озерской микропопуляции . Велосипедисты их «отлавливают» на лесных тропинках. В заказнике «Озёры» предлагают фотосафари для туристов. А все, что нужно могучим великанам, это просто трава.


 
Теги: Гродно
 
 
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В апреле в Минприроды посчитали: в дикой природе в Беларуси живут 1886 зубров. Основное стадо за год увеличилось на 107 телят.
 
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