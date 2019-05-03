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Засуха грозит обернуться потерей урожая в столичной области
Источник материала: Партизан
Многодневная засуха грозит снижением урожая: зерновые культуры и рапс в южных районах Минской области начали желтеть,
Посевы уже отреагировали на отсутствие влаги сбросом боковых побегов. Такие посевы придется переводить на кормовую группу или пересеивать кукурузой, дополнительные объемы семян которой с этой целью уже закупаются.
Отмечается, что осадки, выпавшие в некоторых районах столичного региона в последние два дня в объеме 1,5 мм влаги на 1 кв. м, ситуацию не спасут. Аграриям нужен настоящий обильный дождь.
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Многодневная засуха грозит снижением урожая: зерновые культуры и рапс в южных районах Минской области начали желтеть, сообщает корреспондент агентства...
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