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Засуха грозит обернуться потерей урожая в столичной области

04.05.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многодневная засуха грозит снижением урожая: зерновые культуры и рапс в южных районах Минской области начали желтеть, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на agronews.com.

Посевы уже отреагировали на отсутствие влаги сбросом боковых побегов. Такие посевы придется переводить на кормовую группу или пересеивать кукурузой, дополнительные объемы семян которой с этой целью уже закупаются.

Отмечается, что осадки, выпавшие в некоторых районах столичного региона в последние два дня в объеме 1,5 мм влаги на 1 кв. м, ситуацию не спасут. Аграриям нужен настоящий обильный дождь.

 



 
Теги: Минск
 
 
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Многодневная засуха грозит снижением урожая: зерновые культуры и рапс в южных районах Минской области начали желтеть, сообщает корреспондент агентства...
 
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