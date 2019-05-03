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Будут ли женщины и дальше управлять? Кто претендует на пост президента Литвы

04.05.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В следующие выходные в Литве пройдут президентские выборы. Кто может сменить действовавшую два срока Далю Грибаускайте?

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая. На главный пост страны претендует 9 кандидатов, среди которых премьер-министр республики, философ, европарламентарий, члены Сейма (парламента) Литвы.

Все кандидаты смогли собрать не менее 20 тысяч подписей избирателей за свою кандидатуру, которые необходимы по Конституции при регистрации в ЦИК, пишет Вечерний Гродно.


В избирательной кампании будут участвовать:

Саулюс Сквернялис (премьер-министр), рейтинг: 14,5%.

Витянис-Повилас Андрюкайтис (социал-демократ), рейтинг: 4,2%.

Арвидас Юозайтис (философ), рейтинг: 5%.

Валентинас Мазуронис (европарламентарий), рейтинг: 0,6%.

Гитанас Науседа (экономист), рейтинг: 27,9%

Миндаугас Пуйдокас (член Сейма), рейтинг: 0,7%.

Наглис Путейкис (член Сейма), рейтинг: 2,3%.

Ингрида Шимоните (член Сейма), рейтинг: 24,8%.

Вальдемар Томашевский (европарламентарий, глава партии, отстаивающей права польского и русского меньшинств), рейтинг: 1,9%.

 




 
Теги: Гродно
 
 
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В следующие выходные в Литве пройдут президентские выборы. Кто может сменить действовавшую два срока Далю Грибаускайте?
 
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