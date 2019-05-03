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Будут ли женщины и дальше управлять? Кто претендует на пост президента Литвы
Источник материала: Партизан
В следующие выходные в Литве пройдут президентские выборы. Кто может сменить действовавшую два срока Далю Грибаускайте?
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая. На главный пост страны претендует 9 кандидатов, среди которых премьер-министр республики, философ, европарламентарий, члены Сейма (парламента) Литвы.
Все кандидаты смогли собрать не менее 20 тысяч подписей избирателей за свою кандидатуру, которые необходимы по Конституции при регистрации в ЦИК,
В избирательной кампании будут участвовать:
Саулюс Сквернялис (премьер-министр), рейтинг: 14,5%.
Витянис-Повилас Андрюкайтис (социал-демократ), рейтинг: 4,2%.
Арвидас Юозайтис (философ), рейтинг: 5%.
Валентинас Мазуронис (европарламентарий), рейтинг: 0,6%.
Гитанас Науседа (экономист), рейтинг: 27,9%
Миндаугас Пуйдокас (член Сейма), рейтинг: 0,7%.
Наглис Путейкис (член Сейма), рейтинг: 2,3%.
Ингрида Шимоните (член Сейма), рейтинг: 24,8%.
Вальдемар Томашевский (европарламентарий, глава партии, отстаивающей права польского и русского меньшинств), рейтинг: 1,9%.
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В следующие выходные в Литве пройдут президентские выборы. Кто может сменить действовавшую два срока Далю Грибаускайте?
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