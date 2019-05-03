Newsweek: Россия, США и краткая история использования животных в качестве военной силы





Newsweek, США, Горбатый кит

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В период холодной войны между СССР и США такая практика оказалась центральным элементом тайной переправки оружия.





Йорген Ри Вийг (Joergen Ree Wiig) из Норвежского управления рыбного хозяйства сообщил «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press), что кит, которого на прошлой неделе заметили местные рыбаки в Баренцевом море, был обвязан ремнем с надписью «Equipment St. Petersburg» («Оборудование Санкт-Петербург»). По его словам, «представители вооруженных сил Норвегии проявили большой интерес» к системе фиксации и самому киту.





Совсем недавно российские белухи попали на первые полосы газет после того, как в бухте Средней на Дальнем Востоке России была обнаружена так называемая «китовая тюрьма», где незаконным образом содержатся несколько десятков животных — в начале этого месяца Москва объявила, что все они в итоге будут выпущены на волю. Между тем использование китообразных в военных целях, которое вменяют в вину России, вписывается в общую картину, складывающуюся на протяжении долгой истории человечества.





Подобная практика знакома России не понаслышке, и в период холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами она оказалась центральным элементом тайной переправки оружия.





Постоянными участниками первых крупных военных конфликтов, которые уже несколько тысяч лет назад начинали возникать на территории Евразии — сегодня большую часть ее занимает Россия — были лошади. По мере совершенствования тактики ведения боя разные народы находили новые способы применения животных на поле битвы, достаточно вспомнить знаменитое прохождение через Альпы боевых слонов карфагенского полководца Ганнибала во время Второй Пунической войны в начале второго века до нашей эры.





В Советском Союзе Красная Армия располагала специально обученными собаками, которые могли переносить противотанковую взрывчатку — эта тактика широко использовалась во время борьбы с фашистскими захватчиками во Второй мировой войне. По сообщениям, в тот же период США запустили аналогичную программу. По окончании войны, в которой также прославился сирийский бурый медведь Войтек, пополнивший ряды Второго корпуса польской армии, две сверхдержавы решили поставить себе на службу еще одно животное.





По сообщениям, в Советском Союзе действовал исследовательский центр, занимавшийся подготовкой дельфинов к выполнению спецзаданий вблизи крымского города Севастополя. нако с распадом Советского Союза в начале 1990-х финансирование прекратилось, и в 2000 году «Би-Би-Си Ньюз» (BBC News) сообщила о том, что Россия продала команду из 27 специально обученных животных-подрывников, среди которых значились моржи, морские львы, тюлени и белый кит, Ирану.





Как известно, оставшиеся в Крыму дельфины вернулись под контроль Москвы после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в ходе политического восстания на Украине в 2014 году. В прошлом году киевский представитель Крыма заявил, что, попав в руки России, морские животные объявили голодовку и умерли — информация, которую не преминул опровергнуть соответствующий представитель из Москвы.





США, как и раньше, поддерживают собственное крыло обороны при посредстве водных животных, известное как Программа морских млекопитающих ВМС США, в Сан-Диего. Хотя до настоящего момента нам не известны истории столкновения китообразных из враждующих лагерей, официальный журнал Министерства обороны России «Армейский сборник» ранее в этом месяце сообщил о том, что в 1980-е годы советским специалистам удалось разработать экстрасенсорные приемы, позволяющие управлять отрядом дельфинов с помощью телепатии.





Животные были замечены и в рядах повстанческих группировок: там в качестве живых бомб используются собаки и ослы, хотя с некоторыми животными справиться не так-то просто. К примеру, известно, что в 2017 году в Ираке жертвами диких кабанов стали три боевика военизированной группировки Исламского государства* (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России). Животные также оказываются в центре многочисленных шпионских скандалов на Ближнем Востоке, как правило, в них замешан Израиль.









Египет, Иран, ливанское движение «Хезболла», Палестинская национальная администрация, палестинское движение ХАМАС, Саудовская Аравия и Турция, среди прочих, обвиняют Израиль в использовании кабанов, птиц, дельфинов, ящериц, крыс, акул и других животных в целях шпионажа или саботажа в интересах страны.



