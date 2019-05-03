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В Беларуси ожидаются заморозки

04.05.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сегодня, 4 мая, в отдельных районах Беларуси ночью будут наблюдаться заморозки до минус 2°.

В пяти из шести областей температура ночью может быть минусовой. Только на Гомельщине МЧС не прогнозирует заморозков.
По данным сайта pogoda.by, ночью, утром и днем по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура днем от +11 до + 17° С, по юго-востоку до + 19° С.


 
 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сегодня, 4 мая, в отдельных районах Беларуси ночью будут наблюдаться заморозки до минус 2°.
 
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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