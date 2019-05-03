|
В Беларуси ожидаются заморозки
Источник материала: Партизан
Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сегодня, 4 мая, в отдельных районах Беларуси ночью будут наблюдаться заморозки до минус 2°.
В пяти из шести областей температура ночью может быть минусовой. Только на Гомельщине МЧС
По данным сайта pogoda.by, ночью, утром и днем по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура днем от +11 до + 17° С, по юго-востоку до + 19° С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сегодня, 4 мая, в отдельных районах Беларуси ночью будут наблюдаться заморозки до минус 2°.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)