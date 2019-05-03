В Беларуси ожидаются заморозки

не прогнозирует заморозков. В пяти из шести областей температура ночью может быть минусовой. Только на Гомельщине МЧСзаморозков.

По данным сайта pogoda.by, ночью, утром и днем по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура днем от +11 до + 17° С, по юго-востоку до + 19° С.



