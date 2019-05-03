Дома престарелых для пожилых собак появились в Японии

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: в Японии действительно открываются дома престарелых для пожилых собак, за которыми по каким-либо причинам не могут ухаживать их хозяева.

Некоторым животным из-за возрастных изменений необходим определенный уход: у многих нарушается зрение, а кто-то и вовсе не может самостоятельно передвигаться. Забота о собаке ложится на ее владельца.

Услуга по оказанию подобного ухода не из дешевых. Цена напрямую зависит от размера собаки и составляет обычно более 1300 долларов в месяц. Питомцы окружены человеческой любовью до конца жизни.

Сотрудники такого дома престарелых регулярно присылают хозяевам фотографии и видеозаписи, на которых можно увидеть, в каком состоянии находится собака и в каких условиях она содержится.