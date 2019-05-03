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Очередной номер «Полесской правды» вышел сегодня, 4 мая

04.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередной номер «Полесской правды» вышел сегодня, 4 мая

Читайте в сегодняшнем выпуске:

  • Открытие обновленной Доски почета получилось равным высокому уровню работы наших передовиков, трудовой элиты Пинского района.
  • «Новый районный Совет РОО «Белая Русь» и его президиум в корне изменит свою работу. Все силы, знания и опыт я приложу для дальнейшего развития организации», – пообещал Григорий Пригодич, которого единогласно переизбрали руководителем Пинской районной организации РОО «Белая Русь» около ста делегатов V отчетно-выборной конференции объединения.
  • В Пинском районе, в деревне Лыще, торжественно открыли мемориальную Доску в память Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Ленина, Октябрьской Революции Алексея Кулаженко и Ивана Середича.
  • 25 апреля впервые в Беларуси в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» состоялась общереспубликанская ярмарка вакансий «Найдем работу вместе». Мероприятие было приурочено к Празднику труда и прошло в 128 регионах страны одновременно.
  • В Пинском колледже машиностроения в рамках празднования 74-й годовщины Победы состоялась презентация книги «Дошли до Берлина… и взяли».
  • Остается менее двух месяцев до начала II Европейских игр в Минске.
  • С 9 мая творческий проект «Пинская пешеходка» открывает новый сезон.
  • Дорогами войны. Жители Пинского района пишут о ветеранах.
  • На территории Пинского района установлен и введен в действие курортный сбор.
  • 5 мая – День печати. К этому праздничному дню постоянный читатель и внештатный автор «Полесской правды» Наталья Павловец рассказала, за что она любит районку.
  • Ко Дню работников радио, телевидения и связи корреспондент газеты поощался с  оолодой, талантливой, целеустремленной девушкой, которая работает на телеканале «Варяг» корреспондентом службы новостей Наталией Колешко.
  • С 1 февраля 2019 года вступили в силу изменения в законодательстве о браке и семье.О некоторых из них, которые чаще других интересуют граждан, наш разговор с начальником отдела загс Пинского райисполкома А.В. ЗЕНЮТИЧ.
  • 20 апреля завершилась республиканская добровольная акция «Неделя леса-2019». В этом году ее итоги превзошли все ожидания лесоводов, в том числе и Пинского лесхоза.
  • 10 вопросов о переписи населения, ответы на которые мы получили Натальи Томашевой, заместителя начальника – начальника отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления Брестской области.

Следующий номер газеты выйдет 11 мая.

Друзья!

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