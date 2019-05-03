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Масштабно и ярко прошло в Ушачах празднование 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса «Прорыв»

04.05.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Участие в знаковых мероприятиях приняли наш депутат, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П.Андрейченко, председатель Витебского областного Совета депутатов В.В.Терентьев и другиё почётные гости. На мемориальном комплексе «Прорыв» для многочисленных гостей состоялся торжественный митинг, своё видение событий далёкого 1944-го наглядно продемонстрировали участники военно-патриотических клубов и творческих коллективов. Яркое выступление в райцентре подготовили для ушачан представители ДОСААФ. Ожидаемым многими событием стало открытие возле физкультурно-оздоровительного комплекса новой футбольной площадки.

Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере «Патрыёта» (11 мая) и на нашем сайте.

Масштабно и ярко прошло в Ушачах празднование 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса «Прорыв»


Масштабно и ярко прошло в Ушачах празднование 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса «Прорыв»


Масштабно и ярко прошло в Ушачах празднование 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса «Прорыв»

Масштабно и ярко прошло в Ушачах празднование 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса «Прорыв»

Масштабно и ярко прошло в Ушачах празднование 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса «Прорыв»

 
 
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Участие в знаковых мероприятиях приняли наш депутат, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П.Андрейченко,...
 
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Вороновская газета
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Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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