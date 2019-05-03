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Выставка «СМІ ў Беларусі» становится более практикоориентированной – Легкий

04.05.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной - Легкий
Выставка «СМІ ў Беларусі» становится более практикоориентированной – Легкий

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий.
"Выставка "СМI ў Беларусі" - это площадка для общения, здесь встречаются профессиональные сообщества, делятся мнениями, опытом. Мы попытались 23-й выставке придать более практикоориентированную направленность. Да, в рамках выставки и раньше проходили дискуссии по тем или иным вопросам. Но мы хотим от обсуждений неких тем ориентироваться на обучение людей, на повышение их знаний, профессиональных компетенций", - сказал Павел Легкий.
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Открытие выставки было запланировано на 12.00, но уже за час до этого здесь было многолюдно. Вместе с посетителями форума охватить необъятное попробовали и корреспонденты БЕЛТА.
На протяжении всех трех дней работы на полях форума проходят дискуссии, многочисленные мастер-классы и тренинги. "Вчера, в день открытия выставки, здесь работали SMM-менеджеры, специалисты, которые знают, как надо работать в интернете. Ведь мы сегодня говорим о развитии интернет-журналистики. Для традиционных СМИ, особенно печатных, вчерашний день был исключительно важным. Сегодня - день пиара. Завтра продолжаются мастер-классы, тренинги", - отметил первый замминистра.
Выставка "СМІ ў Беларусі" будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она объединила более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства.
Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Сегодня на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок.
 
Теги: Минск
 
 
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Выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной - Легкий 3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"...
 
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