Источник материала: Новости Волковыска

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в столице Италии Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

В музейном комплексе Ara Pacis Museum, где находится Арка мира - памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет, состоялась торжественная церемония. Был презентован символ акции - оливковое дерево, а также зажжен первый факел эстафеты огня II Европейских игр. Оливковое дерево изготовлено специально для ЕОК. Оно простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы принять спортсменов 50 наций.

Первые дни после зажжения пламя будет находиться в Италии. Сегодня его доставили в местечко Курмайер (область Валле-д'Аоста) на границе с Францией. Здесь неподалеку находится высшая точка Европы - гора Монблан. Пламя и флаг II Европейских игр, а также государственный флаг Беларуси будут подняты на этот пик белорусскими альпинистами.

Огонь Европейских игр побывает в 55 населенных пунктах на территории восьми стран — Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси. 11 мая байкеры клуба «The One Chapter Belarus» вернутся на границу Беларуси, проделав путь по Европе.

Огонь Евроигр доставляет на родину в числе других наш земляк мотогонщик Владислав Махнов.

20 мая эстафета огня «Пламя мира» прибудет в Волковыск. Церемония передачи пройдет у Шведской горы, территория и подъезды к которой сейчас приводятся в порядок. Гостям и зрителям будет представлена театрализованная постановка клуба исторической реконструкции «Волковысская хоругвь», выступление театра моды «Спадчына», флешмоб. Более подробную программу мы опубликуем позже. Следите за анонсами на нашем сайте!

Фото @vlad_makhnov

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