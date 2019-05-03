Сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею

Источник материала: Аргументы и факты

В четвертом туре Чемпионата мира по хоккею-2019 в группе «А» дивизиона I сборная Беларуси встречалась с командой-хозяйкой соревнований. В первом тайме наши соперники оторвались от белорусов на две шайбы благодаря усилиям Михайлиса и Жайлауова.

Однако сборная Беларуси сумела отыграться и добиться ничьей в основное время матча. Этого результата хватило нашей команде, чтобы досрочно обеспечить себе место в элитном дивизионе Чемпионата мира на будущий сезон. Теоретически побороться за путевку в «элиту» могли южнокорейцы, однако сегодня они сенсационно уступили сборной Литвы (1:2).

В овертайме сборная Казахстана «дожала» белорусов и одержала первую победу в официальных матчах за всю историю противостояний.

КАЗАХСТАН – БЕЛАРУСЬ – 3:2ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Таким образом, сборные Казахстана и Беларуси досрочно обеспечили себе место в элитном дивизионе Чемпионата мира по хоккею-2020. Ранее наши игроки обыграли команды Литвы (4:3), Венгрии (3:1) и Словении (4:1).

Заключительный поединок турнира сборная Беларуси проведет против южнокорейцев, однако на положение команд в группе результат игры уже не повлияет. Матч состоится 5 мая в 13.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».