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Сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею

04.05.2019 16:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею
Федерация хоккея Республики Беларусь

В четвертом туре Чемпионата мира по хоккею-2019 в группе «А» дивизиона I сборная Беларуси встречалась с командой-хозяйкой соревнований. В первом тайме наши соперники оторвались от белорусов на две шайбы благодаря усилиям Михайлиса и Жайлауова.

Сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею Белорусы добились третьей победы на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе I

Однако сборная Беларуси сумела отыграться и добиться ничьей в основное время матча. Этого результата хватило нашей команде, чтобы досрочно обеспечить себе место в элитном дивизионе Чемпионата мира на будущий сезон. Теоретически побороться за путевку в «элиту» могли южнокорейцы, однако сегодня они сенсационно уступили сборной Литвы (1:2).

В овертайме сборная Казахстана «дожала» белорусов и одержала первую победу в официальных матчах за всю историю противостояний.

КАЗАХСТАН – БЕЛАРУСЬ – 3:2ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Таким образом, сборные Казахстана и Беларуси досрочно обеспечили себе место в элитном дивизионе Чемпионата мира по хоккею-2020. Ранее наши игроки обыграли команды Литвы (4:3), Венгрии (3:1) и Словении (4:1).

Заключительный поединок турнира сборная Беларуси проведет против южнокорейцев, однако на положение команд в группе результат игры уже не повлияет. Матч состоится 5 мая в 13.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

 
 
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В четвертом матче Чемпионата мира по хоккею-2019 в группе «А» дивизиона I наша команда уступила сборной Казахстана, но вышла в «элиту».
 
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