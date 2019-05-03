Политолог: Лукашенко не пойдет на историческое самоубийство

По моему мнению, глава Беларуси откажет на предложение Кремля занять пост главы правительства после «объединения».





Проблема должности для Лукашенко





В среде российских экспертов в последние месяцы при обсуждении достаточно актуальной там темы объединения Беларуси и России на первое место выходит проблема: какую должность придумать для Лукашенко, чтобы он согласился. Вопрос о том, что по этому поводу думает белорусский народ, находится где-то на втором плане. Ведь, во-первых, там уверены, что население Беларуси не является субъектом политики. А во-вторых, представления тамошней политической элиты о союзнике не так давно высказал Владимир Жириновский. Мол, все белорусы только и мечтают об объединении, и только Лукашенко упирается.





А вот как раз с должностью для Лукашенко возникает большая проблема. Послать послом России в Зимбабве, как год назад говорил редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов — это очень грубый, силовой вариант поглощения союзника по крымскому сценарию. Что вряд ли сегодня стоит на повестке дня Кремля.





Назначить Лукашенко губернатором Белорусской губернии или Северо-Западного края — это огромное понижение, на которое он не согласится.

Лукашенко в роли премьера?

Единственный вариант, который возможно обсуждать при сценарии объединения двух стран — это должность второго лица во властной иерархии нового государства: премьер либо вице-президента. Поэтому в информацию российского журналиста и политолога Николая Сванидзе в программе «События недели» на московской радиостанции «Серебряный дождь», что якобы Александру Лукашенко Кремль предлагает должность главы правительства, можно поверить.





Ведь сам белорусский лидер ничего не говорит о многочасовых или даже многодневных (как последний раз в Сочи) переговорах один на один с Путиным. И это вызывает подозрения. Потом, уже после Сочи, были два странных звонка российского президента своему белорусскому коллеге. И, обратите внимание, в недавнем послании главную тему, которая сейчас волнует политизированную публику — кризис отношений между Минском и Москвой — Лукашенко миновал. Что тоже выглядело странно. В эту версию, кстати, хорошо вписываются и наглое поведение посла РФ Михаила Бабича.





Поэтому главный вопрос, который сейчас выходит на повестку дня, если в самом деле информация Сванидзе истинная: согласится ли Лукашенко на предложение Кремля? Моя версия ответа — нет, не согласится.





В 1990-е годы, когда вопрос объединения тоже было очень актуальным, президент Беларуси мог бы согласиться на такой вариант. На фоне старого, больного и непопулярного Ельцина молодой, харизматичный и популярный Лукашенко имел большие шансы стать во главе объединенного государства.

Лукашенко отвергнет предложение Путина

А теперь ситуация иная. На мой взгляд, Лукашенко отвергнет предложение Путина. И на то есть несколько причин.





Премьер-министра объединенного белорусско-российского государства можно в любой момент снять, поменять. По действующей Конституции РФ, глав правительства назначает президент, а Госдума утверждает. И даже причины не надо объяснять. Можно вспомнить, как в 1998-1999 году президент России Борис Ельцин менял премьеров как перчатки. Обещания Путина на словах — это слабая гарантия.





Можно попробовать закрепить гарантии неизменности новой должности Лукашенко в Конституции. Но, думаю, белорусскому лидеру хорошо известны нравы нынешних кремлевских властителей. Нежелательных лиц они могут нейтрализовать с помощью полония или «Новичка».

Хотя на первый взгляд быть премьером большой ядерной державы несравненно более почетно и престижно, чем президентом небольшой страны, но не для Лукашенко. Человек, который на протяжении четверти века имел абсолютную, неограниченную власть, вряд ли согласится быть на вторых ролях у Путина. Для него это психологически невыносимая ситуация. Не смогут они ужиться рядом в одной берлоге.





Как это ни странно звучит, но все же есть такой фактор, как его величество белорусский народ. Сегодня он, действительно, не субъект политики. Но факт присоединения Беларуси к России может его разбудить. Как бы диктаторы ни относились к Конституции и воле народа, но в любом случае процесс «объединения» надо же будет как-то оформить юридически. Например, с помощью референдума. Как это произошло во время аннексии Крыма. Властям придется организовывать политическую кампанию, которая сильно сполитизирует общество. Идея независимости прибавит силу оппозиции, которая получит поддержку Запада, так как это ведет к радикальной геополитической перемене в регионе Восточной Европы. Может произойти раскол номенклатуры, бизнеса, ведь они же после присоединения потеряют все. То есть оформить все это как технический процесс по образцу белорусских выборов будет тяжело. В любом случае для Лукашенко возникают большие риски. Разве они ему надо?









Лукашенко дожил до такого времени, когда пора думать о своем месте в истории. Он много раз пафосно говорил о том, что суверенитет и независимость Беларуси — это святое. Тут дело не в том, что нарушать слова и клятвы — это проблема. Но войти в историю не в качестве создателя белорусской государственности (о чем постоянно твердят государственные медиа), а как ее уничтожитель — это историческое самоубийство. трава…