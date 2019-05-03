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На Гавайях человек упал в кратер действующего вулкана и выжил

04.05.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Гавайских островах американский военнослужащий получил тяжелые увечья, упав в кратер одного из самых активных вулканов в мире.


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Спасателям с трудом удалось достать человека из кратера

На Гавайских островах американский военнослужащий получил тяжелые увечья, упав в кратер одного из самых активных вулканов в мире, пишет bbc.com

Смотрителям Гавайского вулканического национального парка удалось спасти пострадавшего.

Инцидент произошел в среду вечером: 32-летний мужчина перелез через металлическое ограждение, чтобы сделать селфи на фоне кальдеры вулкана Килауэа.

По словам очевидцев, грунт под ногами американца обвалился, более 20 метров он летел вниз по крутому склону, прежде чем ему удалось зацепиться за выступ. Это спасло его от падения в раскаленную лаву.

"Примерно в девять часов вечера по местному времени на одном из выступов кратера, примерно в 21 метре ниже обрыва, был обнаружен живой, но серьезно пострадавший мужчина", - говорится в заявлении администрации национального парка.

При помощи веревок и спасательной люльки спасателям удалось поднять человека, его доставили в больницу на военном вертолете.

Поначалу состояние пострадавшего оценивалось как критическое, но уже на следующий день врачи улучшили прогноз, сообщив, что пациент находится в стабильном состоянии.

Представители американской армии сообщили, что мужчина был на Гавайских островах на учениях. Его имя не называется.

Администрация национального парка выпустила заявление, в котором предостерегла посетителей от захода за барьеры.

По данным Геологической службы США, Килауэа - самый активный в мире вулкан, с 1983 года он регулярно извергает лаву.

Последний раз извержение вулкана Килауэа произошло в 2018 году. Поток лавы охватил территорию в 22 квадратных километра и уничтожил около 700 домов.


 
 
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На Гавайских островах американский военнослужащий получил тяжелые увечья, упав в кратер одного из самых активных вулканов в мире.
 
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