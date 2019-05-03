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Зеленский выбрал дату для инаугурации
Источник материала: Партизан
Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде провести церемонию его инаугурации 19 мая.
Фото: РИА Новости
Об этом сам политик заявил журналистам в субботу, 4 мая,
«Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос», — сообщил Зеленский перед началом встречи со спикером Рады и главами фракций. При этом он подчеркнул, что планирует начать встречу с обсуждения именно этой темы.
Дату инаугурации Зеленского обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая. При этом СМИ сообщали, что инаугурацию уже предварительно назначили на 28 мая.
Ранее Зеленский обвинял ЦИК Украины в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента — в данном случае, до 27 мая.
Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что команда действующего президента Петра Порошенко планирует инициировать отстранение от должности главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука для срыва инаугурации Зеленского.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде провести церемонию его инаугурации 19 мая.
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