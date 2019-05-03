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В больницах и поликлиниках стали продавать подарочные сертификаты на медуслуги

04.05.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в некоторых поликлиниках и больницах стали продавать подарочные сертификаты на медицинские услуги. Их можно приобрести в отдельных медучреждениях как в Минске, так в областных городах и райцентрах. И если в салонах красоты, парикмахерских и магазинах для белорусов уже привычно покупать такие сертификаты, то в поликлиниках и больницах — зачастую в новинку.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К примеру, в одной из районных поликлиник предлагают приобрести подарочный сертификат на любые медицинские услуги — как на определенную сумму, так и на конкретную процедуру. Если услуга будет дороже, чем стоимость сертификата, то можно доплатить. При этом обменять сертификат на деньги нельзя.

Отдельные медучреждения также предлагают оформить подарочные сертификаты на стоматологические услуги, диагностические исследования, массаж, физиопроцедуры, термолечение и другие услуги.

Напомним, в этом году в Беларуси утвердили правила продажи товаров и услуг по подарочным сертификатам. До этого никаких норм и правил, которые регулировали бы реализацию именно сертификатов, не было. Поэтому каждый продавец делал это так, как ему удобно. Теперь все моменты четко прописаны в документе.

Как правило, подобные сертификаты действуют в течение трех месяцев.

К примеру, в одной из минских стоматологических поликлиник можно приобрести подарочный сертификат на 20,30 или 50 рублей.

А в одной из больниц сертификат предлагают приобрести на шоколадное обертывание, курс физиотерапевтических процедур

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в некоторых поликлиниках и больницах стали продавать подарочные сертификаты на медицинские услуги. Их можно приобрести как в Минске, так и областных и...
 
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