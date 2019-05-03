Цены на автомобильное топливо вырастут с 5 мая

Источник материала: Tut.by

С 5 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



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Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 5 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 54 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 65 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек, ДТ — 1 рубль 65 копеек.

— По состоянию на 4 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,9%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 6,5%, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 апреля : бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Накануне Министерство финансов подсчитало , что из-за российского налогового маневра цена литра автомобильного топлива в Беларуси может вырасти к 2024 году до одного евро, то есть топливо подорожает в полтора раза.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».