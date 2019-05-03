В Беларуси начнут вещание три иностранных телеканала

Источник материала: Tut.by

Министерство информации выдало разрешения на вещание на территории Беларуси трем зарубежным телеканалам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подписан приказ о выдаче разрешений на распространение VIP Serial — это мировые сериалы в формате Full HD. А также на Star Family — семейный канал, рассчитанный на аудиторию 14+, и «КиноСат» — телеканал, специализирующийся на премьерах кинопроката и культовых фильмах.

Разрешения на распространение действуют 3 года.

Ранее ведомство выдало разрешения на распространение на территории Беларуси шести телепрограммам: «Дом Кино ПРЕМИУМ/Дом Кино PREMIUM/Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», Duck TV HD, Duck TV, «Живая планета», «Мотор ТВ».