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В Беларуси начнут вещание три иностранных телеканала
Источник материала: Tut.by
Министерство информации выдало разрешения на вещание на территории Беларуси трем зарубежным телеканалам. Об этом
Подписан приказ о выдаче разрешений на распространение VIP Serial — это мировые сериалы в формате Full HD. А также на Star Family — семейный канал, рассчитанный на аудиторию 14+, и «КиноСат» — телеканал, специализирующийся на премьерах кинопроката и культовых фильмах.
Разрешения на распространение действуют 3 года.
Ранее ведомство
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Разрешение Министерства информации получили каналы, показывающие сериалы и новинки кино
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