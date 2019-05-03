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В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

04.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Торжественное открытие Гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» состоялось 3 мая на Площади университетского флага.

В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

В этом году Гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» собрал в ГрГУ имени Янки Купалы 13 команд из университетов, колледжей и школ со всей Беларуси. Это команды Барановичского государственного университета, Белорусской государственной академии авиации, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Брестского государственного технического университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, а также сводная команда учреждений общего среднего образования Ленинского района г. Гродно, сводная команда учреждений общего среднего образования Октябрьского района г. Гродно и сводная команда учреждений среднего специального образования г. Гродно.

В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»
В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Участников мероприятия поприветствовала ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. Она напомнила ребятам о том, что марафон проходит в знаковый для Беларуси и Гродненщины год: Год малой родины, год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия создания Гродненской области.

– Што такое малая радзіма? Гэта месца, дзе мы нарадзіліся, вучымся, ствараем сям’ю. Малая радзіма – гэта і эмоцыя, якая ўзмацняе любоў да сваёй краіны, – добавила Ирина Китурко.

В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Ирина Фёдоровна подчеркнула, что церемония открытия Гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» проходит в самом «сердце» ГрГУ имени Янки Купалы – на Площади университетского флага.

 Я жадаю кожнаму станоўчых эмоцый, сяброўскіх адносін і крэатыву. Няхай марафон аб’яднае ўсіх, хто прымае ў ім удзел. Разам – за моцную і квітнеючую Беларусь!

Почетное право поднять флаг марафона было предоставлено Полине Бубешко и Глебу Коденцову – представителям команды ГрГУ имени Янки Купалы, которая в прошлом году стала абсолютным победителем соревнований.

В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Завершилась церемония открытия клятвой участника марафона. Они поклялись соблюдать правила марафона, уважать соперников, состязаться в едином соревновательном духе во имя чести родного учреждения образования, а полученные знания и умения направлять на укрепление могущества и процветания Республики Беларусь.

Борьба за победу в марафоне началась уже сегодня. Ребята демонстрируют свои знания в истории Беларуси, мастерят скворечники и пекут хлеб, соревнуются в спортивных состязаниях, творчески презентуют свое учреждение образования.

В ГрГУ имени Янки Купалы прошел Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Второй день марафона начнется в парке имени Жилибера с митинга и возложения цветов памятнику воинам-освободителям. Продолжится мероприятие  на Центральном спортивном комплексе «Нёман». Там состоится конкурс-эстафета «Вместе – в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей» и военно-спортивная эстафета.

Справка:

Впервые марафон прошел накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, тогда его участниками стали только студенты ГрГУ имени Янки Купалы. В 2016 году проект не только приобрел статус городского мероприятия, но и расширил свои границы. Вместе с командами факультетов ГрГУ имени Янки Купалы, учащимися Гуманитарного и Технологического колледжей участие в мероприятии приняли команды школ Октябрьского и Ленинского отделов образования г. Гродно. В 2018 марафон стал республиканским.

 

grsu.by
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Торжественное открытие Гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» состоялось 3 мая на Площади университетского флага. В...
 
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