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На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег

04.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег

Памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежегодно посвящается  патриотический автовелопробег «От памятника к памятнику». Он символизирует благодарную память наследников победы о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость. 

На территории Вороновщины шестнадцать захоронений времен Второй мировой войны. С их объезда традиционно начинается череда праздничных мероприятий ко Дню Победы.


На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег

По пяти маршрутам разъехались после митинга у братской могилы в Вороново участники автомотовелопробега — представители общественных организаций района военнослужащие-пограничники, ветераны труда, молодежь.  От  Вечного огня были зажжены лампады, которые они развезли по  местам воинской славы нашего района. К братским могилам в аг. Трокели и д. Бастуны,  памятникам  советским активистам в аг. Жирмуны и девушкам-связисткам  в аг. Погородно направилась группа в составе председателя районной организации «Белорусский союз офицеров», члена президиума районного совета ветеранов Тадеуша Кузьмицкого, председателя районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Гендрика Микутайтиса, заведующей сектором идеологической работы и по делам молодежи Вороновского райисполкома Лилии Сидорович, участников районного мотоклуба «Легенда».


На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег

У воинских захоронений и памятных знаков гостей ждали местные жители, школьники, педагоги, представители трудовых коллективов и местной власти. Здесь прошли митинги-реквиемы,  звучали стихи и песни, объявлялись Минуты молчания, произносились речи в честь тех, кто ценою своей жизни завоевал мир и покой на нашей земле. Молодежь в этот памятный день получила членские билеты БРСМ, у вчерашних октябрят на шее заалели пионерские галстуки.


На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег
На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег

Молча внимали происходящему памятники и обелиски, к основанию которых легли венки, цветы и гирлянды. Время идет, память живет…

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежегодно посвящается  патриотический автовелопробег «От памятника к памятнику». Он символизирует...
 
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