На Вороновщине прошел патриотический автомотовелопробег

Источник материала: Вороновская газета





Памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежегодно посвящается патриотический автовелопробег «От памятника к памятнику». Он символизирует благодарную память наследников победы о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость.

На территории Вороновщины шестнадцать захоронений времен Второй мировой войны. С их объезда традиционно начинается череда праздничных мероприятий ко Дню Победы.



























По пяти маршрутам разъехались после митинга у братской могилы в Вороново участники автомотовелопробега — представители общественных организаций района военнослужащие-пограничники, ветераны труда, молодежь. От Вечного огня были зажжены лампады, которые они развезли по местам воинской славы нашего района. К братским могилам в аг. Трокели и д. Бастуны, памятникам советским активистам в аг. Жирмуны и девушкам-связисткам в аг. Погородно направилась группа в составе председателя районной организации «Белорусский союз офицеров», члена президиума районного совета ветеранов Тадеуша Кузьмицкого, председателя районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Гендрика Микутайтиса, заведующей сектором идеологической работы и по делам молодежи Вороновского райисполкома Лилии Сидорович, участников районного мотоклуба «Легенда».



















































У воинских захоронений и памятных знаков гостей ждали местные жители, школьники, педагоги, представители трудовых коллективов и местной власти. Здесь прошли митинги-реквиемы, звучали стихи и песни, объявлялись Минуты молчания, произносились речи в честь тех, кто ценою своей жизни завоевал мир и покой на нашей земле. Молодежь в этот памятный день получила членские билеты БРСМ, у вчерашних октябрят на шее заалели пионерские галстуки.



















































Молча внимали происходящему памятники и обелиски, к основанию которых легли венки, цветы и гирлянды. Время идет, память живет…

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.