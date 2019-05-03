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«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

04.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

3 мая в Риме зажгли первый факел эстафеты «Пламя мира».

Это событие вполне справедливо можно назвать первым стартом предстоящих II Европейских игр, которые уже в июне соберут в Минске спортсменов из 50 стран.

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы
«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

Во время путешествия по Европе символичный огонь покорит ее высшую точку – гору Монблан, а 12 мая пересечет границу Беларуси. В этот день встретит факлоносцев-предвестников крупнейшего спортивного форума Брестская область. В Гродненском регионе «Пламя мира» будет гостить шесть дней и стартует 18 мая из Гродно.

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

В 17.00 18 мая, в областном центре, здесь начнутся торжественная акция и концерт. Участники эстафеты пробегут и проедут на велосипедах по центральным улицам областного центра.

«ЗОЛОТОЙ» ПАС ИВАНА ЕДЕШКО

Факелоносцами в Гродно станут 12 человек.

– Планируется, что почетное право сделать это первым предоставят человеку-легенде – знаменитому уроженцу Гродно Ивану Едешко, – рассказали в отделе спорта и туризма горисполкома.

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

Едешко вошел в историю спорта как выдающийся баскетболист, автор знаменитого «золотого» паса Александру Белову, который принес сборной СССР олимпийскую победу в Мюнхене в 1972 году. О том, как это было, гостям торжественного мероприятия напомнит небольшой видеосюжет финала знаменитого матча. Всех секретов организаторы не раскрывают, но обещают еще немало интересных моментов.

ОГОНЬ В РУКАХ ОЛИМПИЙЦЕВ

В управления спорта и туризма облисполкома добавили, что среди дюжины гродненских факелоносцев будут и другие олимпийцы родом из Гродно. На одном из участков пути символичный факел, например, будет в руках у Ивана Тихона – призера Олимпийских игр в 2008 году в Пекине и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Примут эстафету также чемпионка Олимпиады 1964 года Елена Волчецкая и четырехкратный призер Олимпийских игр Игорь Басинский. Понесут «Пламя мира» призер Паралимпийских игр 2012 года по легкой атлетике Анна Канюк, чемпион и бронзовый призер I Европейских игр по пулевой стрельбе Виталий Бубнович – участник Олимпийских игр 2016 года.

Почетная миссия возложена не только на спортсменов. Планируется, что факелоносцем эстафеты станет ректор Белгосуниверситета страны Андрей Король – доктор педагогических наук родом из Гродно. Вероятнее всего, понесут «Пламя мира» также наши земляки певец Саша Немо и Сергей Гончар. Последний хорошо известен гродненцам как один из разработчиков приложения MSQRD, который в 2017 году попал в рейтинг молодых предпринимателей Forbes.

«ЗАКОЛЬЦУЮТ» ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ ГРОДНО

18 мая участники эстафеты в Гродно начнут движение с площади Ленина в 18.00. Чуть больше чем за час они пробегут и проедут по улицам областного центра.

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

С центральной городской площади вдоль улицы Ожешко «Пламя мира» направится к корпусу ГрГУ имени Янки Купалы на улице Ленина, а в этой точке продолжит путь в руках факелоносца-велосипедиста. Далее по маршруту – улицы Буденного и Свердлова. Минуя водонапорные башни «Касю и Басю», эстафета продолжит путь по улице Парижской Коммуны. Возле областного драмтеатра велосипедистов сменят факелоносцы, которые мимо Дворца культуры и по улицам Октябрьской и Большой Троицкой пробегут до улицы Виленской. Здесь «Пламя мира» станет «пассажиром» автомобильного транспорта и прибудет в Коложский парк. После вернется к улице Октябрьской, а дальше уже беговой эстафетой по улице Советской – на главную сцену.

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

ПРОДОЛЖИТ ПУТЬ ПО ОБЛАСТИ

Во второй день хранители огня доставят пламя на Августовский канал. Часть маршрута эстафеты пройдет здесь по воде: факелоносцы станут пассажирами водного транспорта. Следующий остановочный пункт – агрогородок Вертелишки – центр одного из самых успешных сельхозпредприятий области СПК «Прогресс-Вертелишки». Далее в колонне ретроавтомобилей караван эстафеты пройдет через Волковыск. 

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

Символичным будет визит «Пламени мира» в Мирский замок. Факелоносцы посетят также Новогрудок, Березовку, Лиду. В заключительный день, 23 мая, «Пламя мира» прибудет в музей-усадьбу М.-К. Огинского в Залесье на Сморгонщине, где в честь яркого события пройдет бал. 

«Пламя мира» ждут в Гродно. В эстафете огня побегут разработчики MSQRD, олимпийские чемпионы и певцы

Финиширует эстафета на Гродненщине в агрогородке Гервяты, у стен архитектурной жемчужины Беларуси – Троицкого костела.

#пламя мира
Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: из архива «ГП» и БелТА
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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3 мая в Риме зажгли первый факел эстафеты «Пламя мира». Это событие вполне справедливо можно назвать первым стартом предстоящих II Европейских игр, которые уже в...
 
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