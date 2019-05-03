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Слуцкая милиция обращается ко всем гражданам с просьбой не оставлять без присмотра велосипеды
04.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Велосипеды набирают свою популярность среди населения и являются признаком здорового образа жизни. С наступлением теплого периода года население начинает активно пользоваться данным видом транспорта. Однако есть и вторая сторона медали: двухколесное имущество часто становится объектом преступных посягательств.
С января по май 2019 года на территории Слуцкого района зарегистрировано 5 краж велосипедов.
В целях недопущения краж велосипедов и тем самым недопущения причинения Вам материального ущерба отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома рекомендует:
Также отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома напоминает гражданам, что загромождение лестничных площадок велосипедами и иным имуществом предусматривает административную ответственность по ч.1 ст. 21.16 КоАП Республики Беларусь (влечет собой наложение административной ответственности в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин).
Будьте осторожны, оставленный без присмотра велосипед – легкая добыча для преступника, а Ваша осмотрительность – это защита от злоумышленника и реальная помощь милиции.
Слуцкий РОВД
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С наступлением теплого периода года население начинает активно пользоваться данным видом транспорта. Однако есть и вторая сторона медали: двухколесное имущество...
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