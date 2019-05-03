Слуцкая милиция обращается ко всем гражданам с просьбой не оставлять без присмотра велосипеды

Источник материала: Слуцк Город

Велосипеды набирают свою популярность среди населения и являются признаком здорового образа жизни. С наступлением теплого периода года население начинает активно пользоваться данным видом транспорта. Однако есть и вторая сторона медали: двухколесное имущество часто становится объектом преступных посягательств.

С января по май 2019 года на территории Слуцкого района зарегистрировано 5 краж велосипедов.

Возможность украсть – создает вора (Ф. Бэкон)

В целях недопущения краж велосипедов и тем самым недопущения причинения Вам материального ущерба отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома рекомендует:

не хранить велосипеды в подъездах и на лестничных площадках;

сохранять документы о покупке велосипеда;

переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед, для установления, в случае необходимости, его принадлежности;

не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нем;

не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц;

оставляя велосипед на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальными блокирующими устройствами (фиксировать не только раму к какому-либо ограждению, но и одно из колес);

при наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед в поле их обзора;

осуществить, по возможности, маркировку велосипеда в специализированных организациях;

проинформировать несовершеннолетних членов семьи, пользующихся велосипедами о том, что не стоит передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нем;

не приобретать велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии документов;

Также отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома напоминает гражданам, что загромождение лестничных площадок велосипедами и иным имуществом предусматривает административную ответственность по ч.1 ст. 21.16 КоАП Республики Беларусь (влечет собой наложение административной ответственности в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин).

Будьте осторожны, оставленный без присмотра велосипед – легкая добыча для преступника, а Ваша осмотрительность – это защита от злоумышленника и реальная помощь милиции.

Слуцкий РОВД