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Мошенничать с картами стали чаще. В банке рассказали, как не стать жертвой злоумышленника

04.05.2019 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банки говорят, что в последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества с банковскими картами. Кроме того, появляются новые виды обмана, к примеру, вишинг. Клиенты все чаще получают СМС от банков с напоминаниями о соблюдении мер безопасности. Белинвестбанк составил инструкцию для клиентов и по пунктам рассказал, как не попасть в одну из ловушек злоумышленников.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Использование банковской карточки — это более удобный, надежный и безопасный способ проведения различных операций нежели расчет наличными. Однако и здесь нужно помнить о безопасности, напоминает банк. Чтобы обеспечить максимальную степень защиты от мошенников, которые могут посягнуть на деньги, хранящиеся на счете, при расчете нужно соблюдать нехитрые правила.

Подключите смс-уведомление о списании денег. Общие правила

Никогда не оставляйте банковскую карту без присмотра и не передавайте третьим лицам, в том числе родственникам. Пользоваться карточкой имеет право только лицо, чье имя, фамилия и подпись указаны на на ней.

ПИН должен быть известен только держателю карточки. ПИН — это средство защиты от несанкционированного использования карты. Никому не сообщайте ааш ПИН, даже работникам банка.

Не храните свой ПИН рядом с карточкой, к примеру, в кошельке, и тем более никогда не записывайте его на самой карте. Предпочтительнее всего ПИН запомнить или, в случае если это затруднительно, хранить его отдельно в неявном виде и месте, недоступном для третьих лиц, в том числе родственников.

Рекомендуется хранить карточку отдельно от наличных денег и документов, особенно в поездках.

Подключите услугу «SMS-оповещение», для контроля операций по вашей карточке. Это позволит оперативно узнать о сомнительных и несанкционированных операциях с картой и оперативно избежать неприятных последствий.

Если есть подозрение, что ваша карта попала в чужие руки, проводятся сомнительные операции, заблокируйте ее и обратитесь в свой банк

Как безопасно совершать операции в банкоматах и инфокиосках

По возможности выбирайте банкоматы в отделениях банков или крупных торговых центрах.

При вводе ПИНа убедитесь, что люди, стоящие за вами в очереди, не видят, как вы его набираете. В случае если следующий за вами в очереди человек стоит слишком близко, не стесняйтесь попросить его отойти.

Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИНа для доступа в помещение, где расположен банкомат.

Набирайте ПИН пальцем руки при раскрытой ладони — это не позволит возможному злоумышленнику увидеть нажимаемые аами клавиши. При вводе ПИНа отгородите ПИН-клавиатуру телом или рукой от стоящих рядом людей.

Не принимайте помощь от незнакомых людей при совершении операций в банкомате, даже если сама процедура осуществления транзакции вызывает у вас затруднения.

При получении запрашиваемой суммы наличных помните, что если вы не заберете выданные банкоматом денежные средства, то по истечении определенного периода времени (30−40 секунд) он заберет их обратно. В этом случае вам придется обратиться в отделение банка, выдавшее вам карточку для урегулирования сложившейся ситуации.

Не оставляйте чек в банкомате или инфокиоске. Если вы запросили чек, то обязательно заберите его с собой.

Правила оплаты в магазинах и в интернете

Никогда не выпускайте карточку из виду при совершении кассиром процедуры оплаты, даже если он на этом настаивает. В частности, при оплате в ресторане или кафе существует практика, когда официант уносит карточку в другое помещение и приносит клиенту на подпись уже распечатанный карт-чек (данные карточки могут быть скопированы). Требуйте проведения операции только в вашем присутствии.

Если операция была завершена не успешно и ее необходимо провести повторно, предыдущая попытка должна быть отменена.

Сообщайте данные вашей карточки по телефону только если вы сами являетесь инициатором телефонного звонка и уверены в надежности торговой точки.

Старайтесь совершать операции на интернет-сайтах торговых точек, использующих защищенное соединение. Это поможет снизить риск компрометации данных вашей карточки.

Никогда не сообщайте свой ПИН при заказе товара по телефону или почте и не вводите его в форму заказа на сайте торговой точки. При совершении удаленных операций ввод ПИНа никогда не требуется.

При заполнении формы заказа на интернет-сайте торговой точки распечатайте и сохраните изображение web-страницы. Это поможет при возможном опротестовании операции.

Убедитесь, что у вас есть возможность связаться с торговцем в случае спорной ситуации или вопроса. Убедитесь в правильности адресов и телефонов, указанных на странице.

Совершайте покупки только со своего компьютера, не пользуйтесь интернет-кафе и другими доступными средствами, где могут быть установлены программы-шпионы, запоминающие вводимые вами конфиденциальные данные.

Выбирайте сложные пароли, которые не связаны с вашим днем рождения или другими персональными данными. Если возможно, выбирайте символьно-цифровые пароли. Не записывайте пароли и никому не сообщайте их. Если вы боитесь забыть свой пароль, придумайте понятную только вам систему его записи (например, в виде номера телефона или адреса в телефонной книжке).

Как не стать жертвой мошенников. Рекомендации

Ни под каким предлогом никому не сообщайте SMS-коды, направленные от банка.

Никому не сообщайте конфиденциальные данные, использующиеся для доступа к личному кабинету интернет-банкинга.

Если ссылок на официальные сообщества банка в социальных сетях нет на официальном сайте, не используйте эти сообщества.

Общаясь с клиентами в социальных сетях, сотрудники банка никогда не переводят общение «в личку» и не пишут персональных сообщений. Они консультируют только в официальном сообществе, в открытых обсуждениях.

Сотрудники банка оказывают консультацию только по общим вопросам, что снимает необходимость персонализации клиента.

Стоит учесть, что сотрудники банка никогда не торопят клиента с решением, задача же мошенников — не дать времени проанализировать ситуацию.

При возникновении проблем с услугами, звоните напрямую в банк по указанному номеру на официальном сайте или на вашей банковской карте.

 
 
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Белинвестбанк составил инструкцию для клиентов и по пунктам рассказал, как не попасть в одну из ловушек «карточных мошенников».
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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